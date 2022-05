Mundo União Europeia acusa Rússia roubar trigo da Ucrânia

Por Redação O Sul | 24 de maio de 2022

O suposto roubo de trigo já havia sido denunciado pela própria Ucrânia. (Foto: Reprodução)

O poder Executivo da União Europeia disse nesta terça-feira (24) que existem “várias provas” de que a Rússia está roubando trigo da Ucrânia ou destruindo estoques, o que arrisca agravar a crise alimentar no planeta.

“Putin está usando o tema alimentar como uma arma, o impacto é sentido não apenas na Ucrânia, mas também na África e Ásia. Não temos dúvidas de que as tropas russas roubam o trigo ucraniano ou destroem estoques, há várias provas”, disse um porta-voz da Comissão Europeia, mas sem apresentar as evidências.

“Não podemos dizer o que queremos fazer para enfrentar essa situação porque tem uma guerra em curso, mas há discussões sobre como intervir”, acrescentou.

O suposto roubo de trigo já havia sido denunciado pela própria Ucrânia, cujo ministro das Relações Exteriores, Dmytro Kuleba, fez um apelo para os países não comprarem grãos tomados pela Rússia.

Já a emissora americana CNN divulgou fotos de satélites que mostram dois navios russos sendo carregados com trigo supostamente da Ucrânia no Porto de Sebastopol, na Crimeia.

“A Rússia usa fome e trigo para exercitar seu poder”, acusou nesta terça a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, em seu discurso ao Fórum Econômico Mundial de Davos.

As forças russas bloquearam todos os portos da Ucrânia no Mar Negro, impedindo, na prática, que os estoques de grãos do país sejam exportados. Na semana passada, Moscou prometeu liberar a passagem de navios ucranianos se o Ocidente revogar as sanções contra seus produtos de exportação.

A Organização das Nações Unidas (ONU) já alertou que essa situação arrisca provocar uma crise alimentar mundial, com a disparada dos preços de grãos no mercado internacional.

Finlândia

No último sábado (21), o gás natural russo deixou de ser enviado para a Finlândia. Este foi o terceiro país europeu a ter o fornecimento do combustível cortado por se recusar a aceitar o pedido do Kremlin de pagamento em rublos – a moeda oficial russa.

A Polônia e a Bulgária sofreram a sanção no fim de abril pelo mesmo motivo –algo que os líderes da UE descreveram na época como “chantagem” de Moscou.

“É altamente lamentável que o fornecimento de gás natural sob nosso contrato de fornecimento seja interrompido agora”, disse o CEO da Gasum, Mika Wiljanen, acrescentando que a empresa está “se preparando cuidadosamente para essa situação”.

No início da semana passada, a estatal alertou que estava se preparando para que a Rússia fechasse as torneiras do gasoduto depois de ter se recusado a atender à exigência do presidente Vladimir Putin de que países “hostis” paguem pelo gás em rublos, em vez de euros ou dólares declarados em seus contratos.

