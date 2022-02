Mundo União Europeia espera apoio do Brasil contra a Rússia, diz embaixador

Por Redação O Sul | 22 de fevereiro de 2022

O embaixador da UE afirmou que é necessário mostrar que "essa violação flagrante do Direito Internacional vai ter uma resposta". Foto: Reprodução

O embaixador da UE (União Europeia) no Brasil, Ignacio Ibáñez, afirmou nesta terça-feira (22), que o bloco espera apoio do Brasil contra a Rússia para que se possa “voltar ao pleno respeito da integridade territorial e opções da Ucrânia”.

“Esperamos apoio do Brasil, que agora tem mais responsabilidade por ser membro do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Esperamos que o Brasil possa se somar e tomar medidas que assegurem que a Rússia volte para trás no reconhecimento [da independência dos territórios separatistas da Ucrânia]”, afirmou Ibáñez.

Também nesta terça, diversos líderes e blocos mundiais anunciaram sanções contra a Rússia, incluindo Estados Unidos e a própria União Europeia. Isso acontece após as tensões na Ucrânia chegarem ao seu ápice após o presidente russo, Vladimir Putin, assinar um decreto reconhecendo a independência das autoproclamadas Repúblicas de Donetski e Luhansk.

O embaixador da UE afirmou que é necessário mostrar que “essa violação flagrante do Direito Internacional vai ter uma resposta” e que o ato é ainda mais grave por ter sido feito por um país titular do Conselho de Segurança das Nações Unidas.

Ele prestou solidariedade à Ucrânia e disse que a decisão de futuro e integridade territorial de todos os países devem ser respeitadas.

“Estamos vendo há um certo tempo um comportamento da Rússia que quer nos levar para antes do século 21, que são as áreas de influência, o que já foi superado. Cada país quer tomar a decisão sobre seu próprio futuro, o que a Ucrânia já fez”, pontuou.

Entenda o conflito

Após meses de escalada militar e intemperança na fronteira com a Ucrânia, a Rússia está aumentando a pressão sobre seu ex-vizinho soviético, ameaçando desestabilizar a Europa e envolver os Estados Unidos.

A Rússia vem reforçando seu controle militar em torno da Ucrânia desde o ano passado, acumulando dezenas de milhares de tropas, equipamentos e artilharia nas portas do país. A mobilização provocou alertas de oficiais de inteligência dos EUA de que uma invasão russa pode ser iminente.

Nas últimas semanas, os esforços diplomáticos para acalmar as tensões não chegaram a uma conclusão. Foi reconhecida pelo presidente russo Vladimir Putin, na segunda-feira (21), a independência de Donetsk e Luhansk, duas áreas separatistas ucranianas.

A escalada no conflito de anos entre a Rússia e a Ucrânia desencadeou a maior crise de segurança no continente desde a Guerra Fria, levantando o espectro de um confronto perigoso entre as potências ocidentais e Moscou.

