Mundo União Europeia lamenta novas tarifas impostas por Donald Trump e afirma que responderá com firmeza se forem aplicadas

Por Redação O Sul | 2 de fevereiro de 2025

(Foto: Reprodução/X)

A União Europeia se pronunciou nesse domingo (2) sobre a decisão dos Estados Unidos de impor novas tarifas sobre importações canadenses, mexicanas e chinesas, afirmando que “responderá com firmeza” caso as taxações também sejam aplicadas ao bloco europeu.

“A UE está firmemente convencida de que tarifas baixas promovem o crescimento e a estabilidade econômica, mas responderá com firmeza se tarifas injustas forem aplicadas”, alertou a Comissão Europeia.

A Comissão ainda reforçou que as trocas comerciais e de investimento da UE com os Estados Unidos “são as mais importantes do mundo. Os riscos são consideráveis. Nós devemos buscar fortalecer essas relações”.

Outros líderes europeus também se manifestaram sobre o tarifaço. O ministro da Indústria da França Marc Ferracci ressaltou que uma resposta é necessária: “Está claro que nós precisamos reagir. Estamos aguardando decisões da administração americana sobre o que irá preocupar a Europa”.

Em reunião nesse domingo com o primeiro-ministro britânico Keir Starmer, o chanceler alemão, Olaf Scholz, disse que é importante não dividir o mundo com novas barreiras comerciais, já que todos se beneficiam da globalização.

No último sábado (1º), o governo do presidente Donald Trump detalhou a imposição de tarifas contra os produtos dos três principais parceiros comerciais dos Estados Unidos. Ele já havia prometido anteriormente impor tarifas à UE, mas não fez nenhum anúncio a respeito na data.

De acordo com os decretos assinados, as importações da China serão taxadas em 10%, enquanto as que são provenientes do México e do Canadá receberão um acréscimo de 25% — com 10% sobre o petróleo canadense. As novas tarifas começam a valer na terça-feira (4).

Em retaliação, os governos de Justin Trudeau e Claudia Sheinbaum se pronunciaram prometendo responder com taxas próprias. Já a China vai contestar as tarifas de Trump por meio da Organização Mundial do Comércio (OMC), disse o Ministério do Comércio chinês.

O presidente Donald Trump afirmou nesse domingo (2) que os americanos podem sentir as consequências econômicas das tarifas impostas a outros países, mas insistiu que “o preço valerá a pena” para proteger os interesses dos Estados Unidos.

“Haverá alguma dor? Sim, talvez (e talvez não!)”, escreveu Trump escreveu em letras maiúsculas em sua plataforma Truth Social, um dia após assinar um decreto que impõe tarifas a México, Canadá e China. “Mas nós vamos fazer os Estados Unidos grandes de novo, e valerá a pena o preço que devemos pagar”, acrescentou.

2025-02-02