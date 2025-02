Rio Grande do Sul Cai o número de pontos próprios para banho no RS

São 80 próprios e 13 impróprios, sendo que três destes estão inadequados para receber banhistas no Litoral Norte. (Foto: Divulgação/Fepam/Arquivo)

O mais recente boletim do projeto Balneabilidade 2024-2025 divulgado pela Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam) mostra que dos 93 pontos analisados, no Litoral Norte e no interior do Rio Grande do Sul, 80 estão próprios para banho e 13 estão impróprios para receber banhistas.

O número de locais próprios caiu em relação ao relatório anterior, quando o eram 83 pontos próprios. No boletim seguinte, subiram para 13 os pontos impróprios. Dos 34 locais analisados no Litoral Norte, 31 seguem próprios e três aparecem como inadequados para banho.

Impróprios

* Barra do Ribeiro – Praia Recanto das Mulatas/Lago Guaíba

* Capão da Canoa – Edifício Aymoré

* Capão da Canoa – Edifício Yara

* Cerrito – Balneário Cerrito/Rio Piratini

* Osório – Lagoa do Peixoto

* Pedro Osório – Balneário Pedro Osório/Rio Piratini

* Pelotas – Valverde/Trapiche

* Pelotas – Santo Antônio/Rua Bagé

* Santa Maria – Balneário Passo do Verde/Rio Vacacaí

* Santiago – Balneário Distrito de Ernesto Alves/Rio Jaguarizinho

* São Jerônimo – Praia do Encontro/Rio Jacuí

* Tapes – Balneário Rebelo

* Tapes – Praia do Pinvest

Conforme o histórico dos sete boletins da temporada, esta é a primeira vez que dois pontos de Capão da Canoa, no Litoral Norte, aparecem como impróprios para banho e a terceira vez que Osório figura na lista.

Esse resultado é baseado nas análises das últimas cinco semanas de coletas. Essa já é a décima primeira semana de verificação do projeto Balneabilidade, temporada 2024-2025, em que as primeiras coletas foram realizadas em 17 de novembro de 2024.

O resultado está condicionado a cinco semanas de monitoramento. Se, ao longo desse período, duas ou mais amostras do conjunto apresentarem resultado superior a 800 para E.coli ou, ainda, se a amostra mais recente das cinco avaliadas apresentar resultado maior que 2 mil para E.coli, o ponto será classificado como impróprio. O mesmo ocorre se a contagem de cianobactérias extrapolar 50 mil células.

