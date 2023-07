Porto Alegre Unidade móvel na orla e oito postos de saúde mantêm neste sábado a vacinação contra covid em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 15 de julho de 2023

Aplicação de doses também estará disponível em cinco locais no domingo. (Foto: Cristine Rochol/PMPA)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Mais uma vez, a prefeitura de Porto Alegre mantém a logística especial de aplicação de vacinas contra covid e gripe durante os fins de semana. São nove postos de saúde abertos a partir das 10h deste sábado (15), além de unidade móvel nas imediações da pista de skate da orla do Guaíba (bairro Praia de Belas). Já no domingo o serviço será mantido em cinco unidades.

O horário de encerramento varia conforme o local, em uma faixa que vai das 16h às 19h. No domingo, a aplicação de doses terá continuidade em cinco estabelecimentos da rede municipal, todos funcionando das 10h às 19h e também com oferta de consultas médicas e outros serviços.

Essas e outras informações estão detalhadas nas redes sociais e no site prefeitura.poa.br. Confira, a seguir, os endereços e horários de atendimento.

– Apenas no sábado: Modelo (rua Jerônimo de Ornelas nº 55, bairro Santana) – 10h às 17h.

– Apenas no sábado: Jardim Leopoldina (rua Orlando Aita nº 130, bairro Protásio Alves), 10h às 16h.

– Apenas no sábado: Jardim Itu (rua Biscaia nº39, bairro Jardim Itu), 10 às 16h.

– Apenas no sábado: Coinma (rua República do Peru nº 380, bairro Jardim Itu-Sabará). 10h às 16h.

– Sábado e domingo: Santa Marta (rua Capitão Montanha nº 27, Centro Histórico), 10h às 19h.

– Sábado e domingo: São Carlos (avenida Bento Gonçalves nº 6.670, bairro Partenon), 10h às 19h.

– Sábado e domingo: Bom Jesus (rua Bom Jesus nº 410, bairro Bom Jesus), 10h às 19h.

– Sábado e domingo: Moab Caldas (avenida Moab Caldas nº 400, bairro Santa Tereza), 10h às 19h.

– Sábado e domingo: José Mauro Ceratti Lopes (Estrada João Antônio da Silveira nº 3.330, bairro Restinga), 10h às 19h.

Pandemia no RS

Balanço atualizado nessa sexta-feira (14) pela Secretaria Estadual da Saúde (SES) adicionou 117 testes positivos e um óbito à estatística do coronavírus no Rio Grande do Sul. Com isso, em três anos e quatro meses desde a chegada da pandemia são quase 3,05 milhões de contágios conhecidos no mapa gaúcho, dos quais 42.388 resultaram em óbito.

Apenas uma das 497 cidades gaúchas não registra qualquer perda humana para a covid. Trata-se de Novo Tiradentes, localizada na Região Norte do Estado e que soma 577 casos confirmados, sem novas ocorrências nas últimas semanas.

Dos registros de contágio conhecidos até agora em território gaúcho, em mais de 3 milhões o paciente já se recuperou (aproximadamente 99% do total). Outros 470 (menos de 1%) são considerados casos ativos, ou seja, a pessoa está infectada e com possibilidade de transmitir a doença para outros indivíduos.

