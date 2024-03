Porto Alegre Unidades de saúde de Porto Alegre oferecem ações especiais no Mês da Mulher

Por Redação O Sul | 7 de março de 2024

As ações incluem encaminhamentos para mamografia e testes rápidos de infecções sexualmente transmissíveis. Foto: Divulgação SMS/PMPA

O mês de março conta com atividades voltadas às mulheres nas unidades de saúde de Porto Alegre, com ações especiais de prevenção de doenças e promoção de uma vida mais saudável.

As ações incluem encaminhamentos para mamografia, testes rápidos de infecções sexualmente transmissíveis, coleta de citopatológico – exame para rastrear o câncer de colo uterino –, exercícios, conversas e orientações.

Nesta sexta-feira (8), Dia Internacional da Mulher, serão realizadas atividades especiais nas unidades Santa Marta, Bananeiras, Beco do Adelar, Paulo Viário, Campos do Cristal, Vila Nova Ipanema, Nossa Senhora de Belém e nas Clínicas da Família Tristeza e Diretor Pestana.

A Unidade de Saúde Santa Marta oferecerá alongamento, relaxamento, reiki e coleta de exames. Já a Clínica da Família Tristeza terá ação sobre o histórico e a importância da data para o avanço dos direitos das mulheres. Também será abordado o tema da violência contra as mulheres, intensificando orientações de saúde.

A programação é desenvolvida ao longo do mês em todas as unidades de saúde, voltada às comunidades atendidas em cada local, conforme o endereço de moradia.

Confira as primeiras atividades

Sexta-feira (8)

– US Santa Marta – das 8h às 17h: alongamento, relaxamento, coleta de exames citopatológicos, auriculoterapia e reiki.

– US Bananeiras – (de 8 a 15 de março) sala de espera sobre saúde da mulher, com ênfase na prevenção (citopatológico, mamografia e testes rápidos para infecções sexualmente transmissíveis).

– Clínica da Família Tristeza – ação especial em sala de espera sobre o histórico e a importância da data para o avanço dos direitos das mulheres. Também será abordado o tema da violência contra as mulheres, intensificando orientações de saúde.

– US Beco do Adelar – das 9h às 10h: palestra sobre saúde da mulher com grupo de yoga e meditação.

– Paulo Viário – atividades voltadas à autoestima, unhas e maquiagem, frases de empoderamento e convite para realização de citopatológico e encaminhamento para mamografia.

– US Vila Nova Ipanema – sala de espera com abordagem aos exames de rotina, mamografia, coleta de citopatológico, faixas etárias de rastreamento, sexualidade, prevenção de infecções sexualmente transmissíveis e planejamento familiar. Avaliação de enfermagem (demanda espontânea). No dia 8, ocorre palestra sobre saúde da mulher na Escola Estadual Matias de Albuquerque.

– US Campos do Cristal – sala de espera com abordagem aos exames de rotina, mamografia, coleta de citopatológico, faixas etárias de rastreamento, sexualidade e prevenção de infecções sexualmente transmissíveis, planejamento familiar, autocuidado e saúde mental. Avaliação de enfermagem (demanda espontânea).

– CF Diretor Pestana – às 15h30: atividade no Salão Paroquial São Miguel Arcanjo (rua Padre Diogo Feijó, 657) com o tema saúde da mulher e sexualidade.

– US Nossa Senhora de Belém – às 9h: roda de conversa sobre coleta de citopatológico, testes rápidos de infecções sexualmente transmissíveis, encaminhamento de mamografia, inserção de DIU e terapias alternativas.

Sábado (9):

– US São Gabriel – das 9h às 18h: coleta de exame citopatológico, exame clínico das mamas, solicitação de mamografia, consultas médicas e odontológicas agendadas, testes rápidos, sessões de aromaterapia em grupo e salas de espera acerca de temas relacionados à saúde da mulher.

– US Nossa Senhora das Graças – das 9h às 18h: coleta de exame citopatológico, exame clínico das mamas, solicitação de mamografia, consultas médicas e odontológicas agendadas, testes rápidos e salas de espera sobre temas relacionados à saúde da mulher.

