Por Redação O Sul | 7 de março de 2024

O governo do Rio Grande do Sul realizou nesta quinta-feira (7) o pagamento do repasse extraordinário de R$ 13,8 milhões a todos os 497 municípios do Estados. A medida, conforme o Piratini, busca implementar e reforçar as ações de vigilância e assistência no combate à dengue e outras arboviroses (chikungunya e zika).

Inicialmente, a previsão era de que o pagamento ocorresse até 15 de março. O aporte financeiro permitirá aos municípios reforçarem o atendimento aos pacientes com sintomas com a aquisição de sais de reidratação oral, realização de coletas de hemograma nas unidades básicas de saúde, atendimento em horários estendidos ou alternativos e pagamento a profissionais, entre outras medidas. As prefeituras terão 180 dias para realizar as despesas.

Cada município foi classificado de acordo com suas populações. Serão destinados R$ 75 mil para cidades com mais de 200 mil habitantes (12 municípios), R$ 50 mil para aquelas com 50 a 200 mil habitantes (32 municípios) e R$ 25 mil para as que têm menos de 50 mil habitantes (453 cidades).

De acordo com o Painel da Dengue RS, nesta quinta, são 14.255 casos confirmados no Rio Grande do Sul, com 15 óbitos. Outros 9,4 mil casos estão sendo investigados. Dos 497 municípios, 466 registram infestação de dengue.

“Neste momento, é importantíssimo que os municípios coloquem em ação os Planos de Contingência e organizem suas redes de atenção em saúde, bem como potencializem as ações”, explicou a diretora-adjunta do Departamento de Atenção Primária e Políticas de Saúde (Dapps), Marilise Fraga de Souza.

“A dengue preocupa e precisamos reforçar o foco no atendimento”, completou.

