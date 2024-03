Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul vai receber mais de 300 obras e equipamentos do Novo PAC Seleções

Por Redação O Sul | 7 de março de 2024

Conforme estimativa do governo, as obras alcançarão mais de 8.6 milhões de gaúchos, 79% da população do Estado. Foto: Paulo H. Carvalho/Agência Brasília Conforme estimativa do governo, as obras alcançarão mais de 8.6 milhões de gaúchos, 79% da população do Estado. (Foto: Paulo H. Carvalho/Agência Brasília) Foto: Paulo H. Carvalho/Agência Brasília

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou nesta quinta-feira (7) o resultado de 16 das 27 modalidades do Novo PAC Seleções, que compreendem os eixos Saúde, Educação, Ciência e Tecnologia e Infraestrutura Social e Inclusiva.

As 16 modalidades são executadas pelos ministérios da Saúde, Educação, Cultura e Esporte e somam R$ 23 bilhões em investimentos. No total, foram selecionados 6.778 obras e empreendimentos nos 26 Estados e no Distrito Federal, alcançando 59% dos municípios brasileiros.

Com as propostas selecionadas, o Rio Grande do Sul receberá investimentos do governo federal para realizar 354 obras nas áreas de saúde, educação, esporte e cultura. Conforme estimativa do governo, as obras alcançarão mais de 8.6 milhões de gaúchos, 79% da população do Estado.

No total, 211 municípios foram contemplados. O Rio Grande do Sul teve participação ativa no Novo PAC Seleções, inscrevendo propostas em todas as modalidades.

Total de investimentos

Com previsão total de R$ 1,7 trilhão em investimentos públicos e privados, o Novo PAC foi lançado em agosto do ano passado pelo presidente Lula. Além do edital Seleções, os municípios também já estão contemplados com a retomada das obras paradas.

Os principais objetivos do programa são a geração de emprego e renda, redução das desigualdades sociais e regionais e aceleração do crescimento econômico. Segundo o governo, as ações do programa estão comprometidas com a transição ecológica, a neoindustrialização, o crescimento com inclusão social e a sustentabilidade ambiental.

2024-03-07