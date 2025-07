Economia UnidaSul lança Programa Gente Unida para promover diversidade, inclusão e pertencimento

Por Redação O Sul | 19 de julho de 2025

Presidente e diretores da UnidaSul participaram do lançamento do Programa Gente Unida Foto: Divulgação

A UnidaSul, uma das maiores holdings do setor de atacado e varejo do Sul do Brasil, lançou oficialmente o Programa Gente Unida, iniciativa que visa promover ações de diversidade, inclusão e pertencimento em todas as suas unidades. A ação faz parte da agenda ESG (Ambiental, Social e Governança) da companhia, reforçando o papel das pessoas como ativo estratégico para o crescimento sustentável da organização.

Com mais de 7,5 mil colaboradores e operações em 24 cidades do Rio Grande do Sul, o programa foi estruturado para alcançar todas as áreas e frentes de atuação da empresa, envolvendo diretamente os times nas ações propostas. O objetivo é fomentar um ambiente respeitoso, seguro e equitativo, no qual cada indivíduo seja reconhecido em sua singularidade.

“O Gente Unida nasce como um compromisso institucional com a construção de uma cultura organizacional mais plural, empática e colaborativa. Acreditamos que cada voz tem valor e que a união é o que nos move”, destaca o manifesto da iniciativa.

Cinco pilares estratégicos

O programa está alicerçado em cinco pilares fundamentais: Pertencimento, Paixão por Servir, Diversidade, Equidade e Respeito. A partir deles, são desenvolvidas ações de sensibilização, formação, combate à discriminação e valorização das diferenças, impulsionando a UnidaSul como marca empregadora cidadã e comprometida com um futuro mais justo.

De acordo com Rosângela de Fátima Mariano, gestora de Recursos Humanos da UnidaSul, o Gente Unida é uma evolução do trabalho já desenvolvido nos últimos anos. “Não estamos apenas lançando um programa. Estamos formalizando um compromisso com todas as pessoas que fazem parte do nosso ecossistema. Queremos que cada colaborador se sinta visto, ouvido, valorizado e empoderado em sua individualidade”, afirma.

A iniciativa atua por meio de cinco frentes de ação: inclusão de pessoas com deficiência, igualdade de gênero, valorização da representatividade negra, inclusão socioeconômica de diferentes gerações e promoção da equidade para a comunidade LGBTQIAPN+.

Compromisso com o futuro

Para o presidente da UnidaSul, Augusto De Cesaro, o lançamento do Gente Unida reforça o papel da empresa como agente ativo de transformação social. “Queremos ser reconhecidos não apenas pelo que vendemos, mas pelo impacto que geramos. A UnidaSul é uma empresa cidadã, comprometida com as pessoas e com o desenvolvimento justo do Rio Grande do Sul. Nossa missão como marca empregadora é garantir que todos se sintam parte dessa construção”, destaca o executivo.

