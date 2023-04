Acontece Unimed Porto Alegre inaugura centro especializado para pacientes com Transtorno do Espectro Autista

Por Redação O Sul | 24 de abril de 2023

Autoridades prestigiaram o lançamento do novo espaço, localizado na Av. Nilo Peçanha, 1221. Foto: Cassius Souza Foto: Cassius Souza

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Unimed Porto Alegre inaugurou nesta segunda-feira (24) a Casa TEA, um espaço inovador que irá acolher beneficiários com Transtorno do Espectro Autista (TEA) ou Transtornos Globais do Desenvolvimento. O projeto, que foi concebido em conjunto com a comunidade TEA, possui arquitetura voltada para a segurança e o bem-estar de crianças e adolescentes com diferentes graus de autismo. Ao todo, são 620 m² com ambientes projetados a partir das necessidades desse público e equipes multidisciplinares que receberão os pacientes e seus familiares.

Segundo o presidente do Conselho de Administração da Unimed Porto Alegre, Marcio Pizzato, o ambiente oferece toda a estrutura necessária para a comunidade TEA, além de oportunizar o convívio social e integração para debates sobre a temática. “É mais uma entrega da cooperativa que materializa o seu propósito de cuidar das pessoas. O projeto nasceu da necessidade de um local diferenciado e inovador na capital, com ambientes e equipes capacitados para o acolhimento de pessoas que buscam atendimento adequado”, reforça.

Em 2022, a Unimed Porto Alegre atendeu 2.418 pacientes com algum Transtorno do Espectro Autista ou Transtorno Global do Desenvolvimento. Só no primeiro trimestre de 2023, já foram atendidos 1.575 clientes, um aumento de 67% em relação ao mesmo período no ano passado.

De acordo com o último relatório do órgão Centers for Disease Control and Prevention (CDC), em 2020, uma em cada 36 crianças de oito anos tinham Transtorno do Espectro Autista nos Estados Unidos, o que representa 2,8% da população. “Se fizermos a mesma proporção do estudo do CDC para a população brasileira poderíamos ter cerca de 5,95 milhões de autistas no Brasil. Tais dados acendem um alerta para o tema e reforçam a importância de um espaço voltado a esse público”, destaca o diretor de Recursos e Serviços Próprios da cooperativa, Marcelo Hartmann.

A Casa TEA

A Casa TEA teve sua criação baseada em estudos e construções junto à comunidade TEA, que foi responsável, inclusive, pela escolha do nome do local, realizada a partir de uma votação. “Envolver pessoas que convivem com o Transtorno do Espectro Autista foi o que sustentou o projeto, uma vez que é essencial a compreensão e o entendimento de toda a rede necessária para o atendimento desse público a partir da visão de quem vive o TEA”, afirma Hartmann.

Além disso, a cooperativa criou uma linha de cuidado que acompanha a trajetória do paciente, estimulando o vínculo familiar e social, bem como a autonomia e independência. “O paciente é acompanhado por uma equipe multidisciplinar, que fará contatos periódicos com a família para acolhimento e acompanhamento, além de um plano terapêutico personalizado”, explica.

O novo espaço, localizado na Av. Nilo Peçanha, 1221, também tem como objetivo direcionar os pacientes para essa linha de cuidado por meio da escuta e atendimento de suas necessidades; acolher familiares em suas dificuldades de entendimento do diagnóstico e tratamento por meio de ações de escuta e educativas; proporcionar um local adequado para a equipe multidisciplinar avaliar, quando necessário, os pacientes para o diagnóstico.

Equipe de atendimento

A equipe de atendimento é formada por pediatras, psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e assistentes sociais. As equipes multidisciplinares da linha de cuidado ficarão responsáveis pelo acolhimento dos pacientes e de suas famílias. Os profissionais contarão com ambientes para realizar avaliações, reuniões sobre o desenvolvimento do paciente, observações de comportamento para subsidiar diagnósticos e reuniões técnicas com a rede credenciada. Além disso, a Casa TEA terá rodas de conversa, com familiares e a comunidade, sobre temas como comportamentos esperados, integração na escola e inserção no mercado de trabalho, além de disponibilizar uma minibiblioteca sobre o assunto.

O ambiente

O local é composto por salas de espera, quatro consultórios, sala administrativa, sala de escape (para atendimento em situações críticas), plataforma elevatória para mezanino, espaço Arena (local de observação para subsidiar diagnósticos) e áreas de apoio. Projetado de acordo com as necessidades espaciais e arquitetônicas para atender o público com TEA, possui estrutura especial em relação a dimensões, acessibilidade, iluminação, tonalidade de cores, acústica, níveis de atividades, layout e fluxos.

As cores utilizadas são resultados de estudos realizados para minimizar o desconforto, bem como a acústica do local, que possui baixo ruído externo e é composto por objetos que causam pouco barulho. Os corredores são largos, oportunizando o fluxo livre. Outro ponto de destaque é a transição entre os setores, que também foi projetada para ocorrer de forma suave. Já a comunicação visual é clara, com utilização de simbologias e sinais específicos, e todos os ambientes de circulação possuem acessibilidade adequada.

