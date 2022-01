Acontece Unimed Porto Alegre lança cartilha informativa sobre variantes de Influenza e Covid-19

Por Redação O Sul | 31 de janeiro de 2022

Compartilhe esta notícia:











O material apresenta quais são as atuais variantes, sintomas e ações de prevenção.

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Unimed Porto Alegre lançou uma cartilha informativa digital sobre as variantes H3N2 do Influenza (gripe), e a Ômicron do SARS-COV-2 (Covid-19). O objetivo é orientar e alertar a sociedade sobre os sintomas e prevenção e integra uma série de iniciativas realizadas pela cooperativa médica desde o início da pandemia que visa a esclarecer sobre o tema. O material completo pode ser acessado aqui.

Segundo o coordenador do Serviço de Controle e Infecção e Núcleo de Segurança do Paciente da Unimed Porto Alegre, Fabiano Ramos, hoje são conhecidos três tipos de vírus influenza: A, B e C e no último trimestre, houve um aumento de casos de infecções pelo vírus de uma nova cepa do subtipo A (H3N2), que possui fácil disseminação e transmissão elevada. Sintomas como febre acima 37,8°C nos primeiros dias, dor de garganta, calafrios, perda de apetite, náuseas e vômito, fadiga, dores no corpo e/ou tosse podem ser gripe. “Já os sintomas da variante Ômicron também podem ser semelhantes à maioria das infecções respiratórias virais, mas observa-se muitos casos de pacientes com sintomas leves e inclusive assintomáticos”, informa.

A cartilha digital ressalta o alto potencial de contaminação da variante Ômicron e reforça as recomendações de se manter o distanciamento físico entre as pessoas; usar máscara bem ajustada e cobrindo o nariz e boca; deixar os ambientes bem arejados; lavar as mãos com frequência; e manter o esquema vacinal completo.

Em caso de suspeita ou algum sintoma, a indicação é priorizar o agendamento de consultas on-line com seu médico de referência ou pelo APP Unimed POA: teleconsulta pelo Meu Médico Online; e consultas presenciais pelo Quero Consulta. Em casos eventuais de sintomas graves, é indicado buscar um serviço de Pronto Atendimento mais próximo.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece