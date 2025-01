Porto Alegre UniSuper expande Rede ProSuper e inaugura primeiro supermercado em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 29 de janeiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











Expansão fortalece mercados de bairro na capital e oferece mais conveniência para consumidores locais. Foto: Leonardo Dutra/UniSuper/Divulgação Expansão fortalece mercados de bairro na capital e oferece mais conveniência para consumidores locais. (Foto: Leonardo Dutra/UniSuper/Divulgação) Foto: Leonardo Dutra/UniSuper/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Rede ProSuper, criada pelo UniSuper para fortalecer os mercados de bairro por meio do associativismo, retoma suas atividades com a inauguração de sua primeira loja conceito em Porto Alegre, em parceria com o Grupo Centauro. A abertura ocorrerá na próxima quinta-feira (30), às 10h, no bairro Sarandi. Após as enchentes, a Rede UniSuper focou na recuperação das unidades afetadas e agora está preparada para impulsionar o crescimento de novos parceiros.

Fundado em 1973, o Grupo Centauro, com presença em várias áreas do varejo, dá início à sua atuação no setor de supermercados com essa parceria. “Depois de um ano de grandes desafios e superação, estamos prontos para avançar com força total e fortalecer ainda mais os mercados de bairro”, afirmou o CEO da Rede UniSuper, Sandro Formenton.”Estamos muito satisfeitos por estarmos juntos à Rede Prosuper e preparados para oferecer uma experiência de compras excepcional aos nossos clientes”, acrescentou o diretor da Centauro, Marcos Kras Borges.

O Supermercado Prix, localizado na Av. Francisco Silveira Bitencourt, 1955, ao lado do posto Phoenix no Porto Seco, ocupa uma área de 900 m² e conta com 3 checkouts, 4 self-checkouts, 95 vagas de estacionamento e mais de 4,5 mil itens. O horário de funcionamento será de segunda a sábado, das 7h às 21h, e aos domingos e feriados, das 8h às 20h. O Grupo Centauro, que já possui 8 postos de combustíveis, 7 lojas de conveniência, 2 farmácias, 3 centros automotivos e 5 trocas de óleo, agora expande seu portfólio com a inauguração de seu primeiro supermercado.

Como funciona a Rede ProSuper

Ao aderir à Rede ProSuper, os supermercados podem abrir novas lojas ou reformar as existentes, com melhorias no layout, nas cores, na organização dos produtos e no mix de mercadorias, tudo para oferecer mais conforto e praticidade aos clientes. Lançada em 2023, a Rede também garante que cada loja mantenha sua identidade única. Além de Porto Alegre, a ProSuper já está presente em Alvorada, Nova Santa Rita e Osório.

Sobre a Rede UniSuper

Fundada em 2000 pela união de empresas familiares gaúchas do setor de supermercados, a Rede UniSuper passou por uma fusão em 2021, integrando as operações de cinco famílias. Com mais de 1.200 colaboradores, 21 lojas próprias e 13 unidades licenciadas em nove cidades do Rio Grande do Sul, destaca-se pelo atendimento diferenciado e pela qualidade e variedade de produtos a preços justos.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/unisuper-expande-rede-prosuper-e-inaugura-primeiro-supermercado-em-porto-alegre/

UniSuper expande Rede ProSuper e inaugura primeiro supermercado em Porto Alegre

2025-01-29