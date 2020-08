As conversas serão transmitidas pela internet, no canal oficial da universidade

A PUCRS (Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul) oferece palestras on-line gratuitas voltadas para o público da terceira idade. As conversas serão transmitidas pela internet, no canal oficial da universidade. As atividades contarão com a participação de convidados de diferentes áreas.

Programação

Confira a programação de agosto

Dia 12 de agosto, às 15h: Idoso e a Tecnologia: Desvendando Novos Horizontes

Especialistas de diferentes áreas vão falar sobre serviços que agora são parte da rotina, pra qualquer idade, inclusive os idosos, como e-mail e realização de videoconferências.

Palestrantes: Marco Aurélio Mangan (doutor em Engenharia de Sistemas e Computação, professor da Escola Politécnica e na Unati) e Francelise de Freitas (psicóloga e mestra em Gerontologia Biomédica).

Dia 26 de agosto, às 15h: Só é Velho Quem Quer

O debate vai ser sobre atitudes e comportamentos que podem ser adotados pra se tornar um idoso saudável, com autonomia e independência.

Palestrantes: Newton Luiz Terra (médico geriatra e pesquisador do Instituto de Geriatria da PUCRS) e Clarissa Biehl Printes (educadora física e doutoranda em Gerontologia Biomédica pela PUCRS).