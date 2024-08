Rio Grande do Sul Universidade Federal de Santa Maria desenvolve projeto para alerta de catástrofes climáticas no RS

Por Redação O Sul | 8 de agosto de 2024

Compartilhe esta notícia:











Plano tem como foco pequenas bacias hidrográficas, geralmente não monitoradas pelos sistemas nacionais. (Foto: Arquivo/Secom-RS)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Criado pela Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) no final de maio, quando o Rio Grande do Sul ainda enfrentava enchentes recordes, o Comitê de Apoio para Eventos Extremos e Emergências (Care) lançou nesta semana o Projeto Integrado de Monitoramento e Previsão Climática, Hidrológica e Geotécnica. O objetivo é estabelecer um sistema eficaz de alerta para riscos extremos de catástrofe ambiental.

A iniciativa tem por base a combinação de sistemas modernos, capazes de prever os impactos de ocorrências desse tipo. No foco está a atenuação dos efeitos sobre as comunidades afetadas em pequenas bacias hidrográficas.

Atualmente, a UFSM conta com programas computacionais de alto desempenho e que necessitam de aprimoramento. Também dispõe de estações científicas de observação meteorológica. Mas é necessário ampliar esses recursos para um monitoramento equivalente em nível regional, incluindo a aquisição de novas estações.

O projeto está em fase de obtenção de recursos, por meio de contatos com prefeituras, e conta com três especialistas no comando: Vagner Anabor, do Programa de Pós-Graduação em Meteorologia da UFSM, é o coordenador geral, ao passo que o professor Magnos Baroni, do Departamento de Engenharia Civil, supervisiona a área de Geotecnia e seu colega Daniel Allasia, do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil, é o responsável pala parte hidrológica.

Rede de monitoramento

“A proposta consiste em desenvolver uma rede de monitoramento meteorológico e hidrológico de alta resolução em pequenas bacias, ou seja, em bacias hidrográficas como a do rio Soturno e rios da Quarta Colônia”, exemplifica Vagner Anabor. “Geralmente são áreas não mapeadas e nem monitoradas pelos sistemas hidrológicos nacionais, que priorizam grandes bacias.”

Além de prever chuvas intensas, o projeto permitirá prever condições de tempestades severas que produzem granizo, danos por ventos, e funcionará como sistema de monitoramento contínuo. Essas informações são fundamentais para o desenvolvimento regional, sobretudo de atividades relacionadas à agricultura, poispodem ser usadas para um planejamento agrícola e previsões de secas.

O plano começa com o monitoramento meteorológico e hidrológico, que fornece uma base de comparação com as previsões meteorológicas de chuvas de até sete dias. Essas previsões e os dados observados ajudam a prever quais serão os volumes de chuva. Então, essas informações entram no modelo hidrológico, que transforma os dados em nível de rio, velocidade da água, mancha de inundação e outras variáveis.

Da mesma forma, esses conhecimentos também são importantes para a parte de geotecnia, uma vez que as informações sobre chuvas são fundamentais para a estabilização de terrenos e encostas, permitindo se prever o impacto das chuvas tanto nos rios quanto na possibilidade de deslizamentos.

Defesa Civil e comunidade

O programa disponibilizará os dados coletados às comunidades por meio de um aplicativo e redes sociais. Como ainda está em fase de implementação, existe a previsão de instalação de sistemas e, posteriormente, a integração dos dados e a divulgação dessas informações via aplicativo.

Esses serviços deverão estar disponíveis também para a Defesa Civil, órgão responsável por um conjunto de ações preventivas, de socorro, assistenciais e reconstrutivas, destinadas a evitar ou minimizar desastres naturais e acidentes tecnológicos, preservar o moral da população e restabelecer a normalidade social.

Após o período de dois anos, o sistema deverá estar estruturado e poderá ser assumido de forma cooperativa com outras parcerias públicas ou privadas.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/universidade-federal-de-santa-maria-desenvolve-projeto-para-alerta-de-catastrofes-climaticas-no-rs/

Universidade Federal de Santa Maria desenvolve projeto para alerta de catástrofes climáticas no RS

2024-08-08