Sábado, 30 de agosto de 2025

Rio Grande do Sul Universidade Federal do Rio Grande do Sul concederá o título de Doutor Honoris Causa ao cantor Gilberto Gil

Por Redação O Sul | 29 de agosto de 2025

Segundo a UFRGS, a homenagem será concedida em razão do "currículo impressionante" e da "importância histórica" de Gil

Foto: Ramon Moser/UFRGS
Foto: Ramon Moser/UFRGS

A UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul) concederá o título de Doutor Honoris Causa ao cantor e ex-ministro da Cultura Gilberto Gil. A solenidade ocorrerá na próxima sexta-feira (5), às 14h, no Centro Cultural da instituição de ensino, em Porto Alegre.

concessão do título de Doutor Honoris Causa para o artista foi aprovada pelo Consun (Conselho Universitário) em abril, por proposição do Departamento de Antropologia do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas.

Segundo a UFRGS, “a decisão considerou o currículo impressionante e a importância histórica de Gil, além de seu amplo reconhecimento, nacional e internacionalmente, pelas atividades artísticas, políticas e intelectuais”.

“O Conselho considerou, ainda, a notória postura ética do artista em defesa da democracia e da diferença em diversos níveis e espaços”, afirmou a universidade.

Doutor Honoris Causa é um título honorífico concedido por uma universidade a uma pessoa que se destacou de forma notável em alguma área do conhecimento, como artes, ciências, filosofia e cultura, ou que beneficiou a humanidade, o País ou a instituição de ensino, mas que não é um graduado ou membro da universidade.

No dia 6 de setembro, Gil fará um show da turnê “Tempo Rei” no Estádio Beira-Rio, na Capital gaúcha.

