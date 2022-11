Rio Grande do Sul Universidade gaúcha busca voluntários para estudo de eficácia da vacina contra a dengue

Por Redação O Sul | 5 de novembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











A dengue é uma doença viral transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, que é proliferado a partir de pontos de água acumulada. Foto: Reprodução A dengue é uma doença viral transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, que é proliferado a partir de pontos de água acumulada. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Hospital Escola da Universidade Federal de Pelotas (HE UFPel) busca voluntários para o estudo de avaliação de eficácia e segurança da vacina da dengue (4 sorotipos) do Instituto Butantan. A etapa atual consiste em ensaio clínico fase 3, duplo-cego randomizado controlado com placebo.

Para participar, os interessados devem ter entre 18 e 59 anos, nunca terem contraído dengue, serem saudáveis e não possuírem doença crônica mal controlada.

Nas fases anteriores do protocolo já foram constatadas a geração de anticorpos em 100% daqueles que já haviam tido contato com a doença e em mais de 90% dos que nunca tinham tido contato. “Também já foi identificado que é necessário apenas uma dose da vacina para proteger contra os quatro subtipos da dengue. Além disso, a vacina também se mostrou segura e não causou efeitos adversos considerados graves”, informa o hospital.

O Instituto Butantan atua no desenvolvimento de uma vacina contra a dengue desde 2009, em parceria com o Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas dos Estados Unidos. No momento a vacina está em fase de testes e o HE UFPel, através de seu Centro de Pesquisas Clínicas, é parceiro desta pesquisa.

A dengue é uma doença viral transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, que é proliferado a partir de pontos de água acumulada. Principalmente no Brasil, é uma doença que causa preocupação por conta do número de casos expressivos nos últimos anos.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul