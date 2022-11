Porto Alegre DMLU fará limpeza na Estrada da Ponta Grossa, em Porto Alegre, no domingo

Por Redação O Sul | 5 de novembro de 2022

A área é alvo constante de descarte irregular de resíduos. Foto: Divulgação/DMLU/PMPA A área é alvo constante de descarte irregular de resíduos. (Foto: Divulgação/DMLU/PMPA) Foto: Divulgação/DMLU/PMPA

O Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU) realiza uma operação de limpeza neste domingo (6), a partir das 8h, na Estrada da Ponta Grossa, no bairro Ponta Grossa, na Zona Sul da Capital. A área é alvo constante de descarte irregular de resíduos.

Uma equipe composta por nove garis, com o auxílio de uma retroescavadeira e cinco caminhões, fará a limpeza do local. “Esta é mais uma tentativa de sensibilizar a população para o descarte correto de resíduos. Estamos trabalhando em lugares críticos da cidade e intensificaremos a fiscalização dos descartes irregulares. Pedimos que os moradores ajudem a conservar as melhorias que serão feitas”, destaca o diretor-geral do DMLU, Paulo Marques.

O DMLU faz a limpeza mensal dos focos de lixo dessa localidade. A cada mês são retiradas cerca de 112 toneladas de resíduos da área.

