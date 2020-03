Rio Grande do Sul Uruguaiana: 1,4 mil cestas básicas distribuídas às famílias carentes

Por Redação O Sul | 25 de março de 2020

Medida visa atender pessoas impactadas pela pandemia do coronavírus. Foto: Divulgação Medida visa atender pessoas impactadas pela pandemia do coronavírus. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Para minimizar os impactos do coronavírus, a prefeitura de Uruguaiana adquiriu e está distribuindo 1,4 mil cestas básicas e kits de alimentação para as famílias mais afetadas pelos efeitos da pandemia. As entregas iniciaram na terça-feira (24) e seguem até quinta-feira (26). A intenção da administração municipal é atender 5,5 mil pessoas durante o período de paralisação de atividades e de serviços. A cidade não tem nenhum caso confirmado da doença.

De acordo com o prefeito Ronnie Mello, serão contemplados usuários regulares do Restaurante Popular e dos CRAS (Centros de Referência de Assistência Social), além de alunos da rede pública de ensino. “Muitas pessoas dependem do poder público para se alimentar e têm nessas a principal refeição do dia. Não poderíamos, diante dessa crise, deixá-las desassistidas”, explicou.

Estão sendo entregues 950 kits de alimentação, em substituição à merenda escolar, para os alunos já cadastrados nas escolas e 200 cestas básicas para os inscritos nos CRAS da cidade. Outras 195 cestas foram distribuídos para os usuários regulares do Restaurante Popular. As instituições permanecerão fechadas por tempo indeterminado.

A reposição deverá ser feita a cada 15 dias para os alunos e mensalmente para os demais, enquanto os serviços permanecerem interrompidos.

