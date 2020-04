Colunistas Uso da câmera do celular exige alguns cuidados

Por Flávio Ricco | 27 de abril de 2020

Uso de câmeras de celular exige mais atenção. (Foto: Reprodução)

Já que a realidade impõe uma quantidade cada vez maior de entrevistados em casa, entrando do próprio computador ou aparelhos celulares, também cabe uma orientação de como é o seu melhor uso.

Um trabalho que deve partir das próprias emissoras.

Ou só um aconselhamento para a colocação da câmera numa posição mais adequada.

O que vemos hoje é uma grande quantidade de rostos filmados de baixo para cima, o que resulta numa imagem muito feia. Esquisita.

Se fosse um caso só ou outro, até passaria, mas como são muitos os convidados, em muitos horários de jornalismo, acaba ficando ruim demais.

É só um cuidadinho a mais, que não vai custar. A posição adequada da câmera é sempre na altura dos olhos.

Ou, até por uma maior estética, como Marília Gabriela, sempre preferiu e me ensinou nos tempos de “SBT Repórter”, um pouquinho mais acima. Fica melhor ainda.

TV Tudo

Sem susto

O noticiário sobre audiência foi um dos mais abordados nesses tempos de coronavírus. Além dos infantis, também cresceram os resultados dos canais de jornalismo.

Porém, o Viva continua ocupando a liderança da TV paga, observando números ainda maiores durante o confinamento.

Nada ainda

A exemplo da Globo, a Record também não tem nada resolvido sobre a volta da sua dramaturgia.

Nada foi decidido até agora. Há o desejo de retomar as gravações de “Gênesis” e “Amor sem Igual” ainda no decorrer de maio. Mas só desejo, por enquanto.

Falta de cuidado

Sobre a questão dos coronavírus, a imprensa tem se preocupado em prestar serviço, alertando sobre todos os cuidados que devem ser tomados sobre limpeza e evitar contaminação.

É bom destacar que isso também vale para todo mundo, inclusive para os próprios jornalistas.

Por exemplo

A Record teve o cuidado de suspender os serviços de cabelo e maquiagem dos repórteres.

Só que uma turma grande resolve sempre usar do mesmo espaço todos os dias para se arrumar, pentear ou se pintar. Aí não adianta.

Elogiável

O “BBB20” seguiu em frente, mesmo com a questão do coronavírus. E, pelo menos até agora, felizmente, não houve nenhum registro da doença em sua equipe, muita por causa dos cuidados tomados.

Logo no primeiro momento a Globo adotou uma série de medidas, entre elas, necessários esclarecimentos e farta distribuição de máscaras e de álcool em gel.

Audiência

O total de TVs ligadas no mercado nacional se manteve em 51%, entre os dias 13 e 19, mesmo das últimas três semanas.

Já na Grande São Paulo, a média foi de 52%, seguindo a tendência de 1 ponto.

Explicação

Há o entendimento que esse recuo em São Paulo, observado nas últimas semanas pode ter relação com a queda do isolamento social.

Algo que poderá ser melhor acompanhado a partir dos próximos levantamentos.

Tempo de férias

Juliana Paes ganhou longas férias na Globo após “A Dona do Pedaço”. Oficialmente ainda não tem um novo projeto na Globo. Mas, com Glória Perez já envolvida em uma próxima novela para a emissora, quem sabe…

Bate – Rebate

· Com as igrejas fechadas, as transmissões das missas pela TV continuam alcançando bons resultados…

· … A TV Aparecida, por exemplo, já de alguns domingos tem ficado em 4º lugar entre as TVs abertas, na transmissão de uma das suas celebrações, entre 8h e 9h.

· O “Zorra”, da Globo, vai voltar ao ar no dia 2 de maio, mas só com “melhores momentos”…

· … E esse pode ser o problema: “melhores momentos”.

· Mudanças já começam a ser estudas em todas as rádios do Grupo Bandeirantes…

· … Algumas delas terão as suas programações modificadas.

· Não está batido o martelo ainda, mas as durações inicialmente planejadas para “Salve-se Quem Puder” e “Amor de Mãe”, poderão ser alteradas…

· … As duas com possibilidades de ganhar alguns capítulos a mais.

C´est fini

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Colunistas