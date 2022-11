Brasil Uso de máscara em aviões e aeroportos brasileiros volta a ser obrigatório

Por Redação O Sul | 25 de novembro de 2022

Continua mantida a permissão para o serviço de bordo em voos nacionais Foto: Divulgação Continua mantida a permissão para o serviço de bordo em voos nacionais. (Foto: Reprodução) Foto: Divulgação

O uso de máscara de proteção facial voltou a ser obrigatório nos aviões e aeroportos brasileiros a partir desta sexta-feira (25). A decisão foi tomada pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) nesta semana com o objetivo de evitar a propagação da Covid-19, diante do aumento expressivo de casos da doença nas últimas semanas.

Continua mantida a permissão para o serviço de bordo em voos nacionais. É permitido remover a máscara para hidratação e alimentação no interior das aeronaves.

A obrigação do uso de máscara é dispensada no caso de pessoas com transtorno do espectro autista, com deficiência intelectual, com deficiências sensoriais ou com quaisquer outras deficiências que as impeçam de fazer o uso adequado do equipamento de proteção, bem como no caso de crianças com menos de 3 anos.

Por fim, a norma aprovada prevê que, nos veículos de deslocamento para embarque ou desembarque nos aeroportos, passageiros e motoristas devem usar a máscara.

