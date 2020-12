Com a aprovação no Reino Unido nesta quarta-feira, disse Lily Yin Weckx, a solicitação do uso emergencial já pode começar a ser feita

Com a aprovação no Reino Unido nesta quarta-feira, disse Lily Yin Weckx, a solicitação do uso emergencial já pode começar a ser feita. (Foto: Reprodução)

Foto: Reprodução