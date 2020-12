Brasil Maior prêmio da história do concurso, Mega da Virada deve pagar R$ 300 milhões

Por Redação O Sul | 30 de dezembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











As apostas podem ser feitas até as 17h de quinta-feira (31) e o sorteio será realizado às 20h do mesmo dia Foto: Divulgação As apostas podem ser feitas até as 17h de quinta-feira (31) e o sorteio será realizado às 20h do mesmo dia. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Com uma estimativa de premiação igual a do ano passado – a maior da história do concurso –, a próxima Mega-Sena da Virada vai pagar pelo menos R$ 300 milhões ao sortudo que acertar as seis dezenas. As apostas podem ser feitas até as 17h de quinta-feira (31) e o sorteio será realizado às 20h do mesmo dia. O prêmio não acumula.

Os apostadores podem escolher de seis a 15 números, em um volante com 60. Quanto mais números escolhidos, maior é o valor a ser pago pela aposta. Aos que preferem deixar para o acaso, há, ainda, a modalidade “Surpresinha”, em que os números são definidos pela máquina.

O jogo mais simples custa R$ 4,50 e pode ser feito em casas lotéricas, pela internet ou no aplicativo da Caixa. Em 2019, a premiação foi de R$ 304, 2 milhões, valor que pode se repetir ou até ser superado nesta edição. A bolada foi dividida entre quatro apostadores.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil