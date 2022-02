Brasil Vacina 100% brasileira tem aval da AstraZeneca, diz Fiocruz

Por Redação O Sul | 15 de fevereiro de 2022

Compartilhe esta notícia:











A fundação informou que já tem pronto o primeiro lote do imunizante que teve o controle de qualidade aprovado. Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini A fundação informou que já tem pronto o primeiro lote do imunizante que teve o controle de qualidade aprovado. (Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini) Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A vacina brasileira está pronta. Fabricada pela Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz) com insumos produzidos no Brasil, ela recebeu o aval da AstraZeneca e da Universidade de Oxford para ser distribuída para a população brasileira.

A fundação informou que já tem pronto o primeiro lote do imunizante que teve o controle de qualidade aprovado na segunda-feira (14) e aguarda agora a agenda do presidente Jair Bolsonaro para ser entregue ao Ministério da Saúde.

A Fiocruz recebeu a aprovação do controle de qualidade da vacina 100% brasileira – o imunizante recebeu o registro da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) no início de janeiro.

A vacina brasileira é resultado do contrato de transferência tecnológica entre a Fiocruz e o consórcio formado pela Universidade de Oxford e a farmacêutica AstraZeneca. O contrato previa que as equipes da Fiocruz adquirissem o conhecimento necessário para produzir no Brasil o ingrediente farmacêutico ativo (IFA), principal insumo da vacina.

Agora, o Ministério da Saúde acerta os detalhes com o Palácio do Planalto para que o presidente Bolsonaro participe do evento de entrega do primeiro lote. O presidente tem sido aconselhado por aliados a receber a vacina durante esse evento.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil