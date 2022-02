Rio Grande do Sul Vacina contra a Covid: 31% da população adulta já recebeu a terceira dose no Estado

Por Redação O Sul | 2 de fevereiro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Além das duas doses da vacina, é importante tomar o reforço após quatro meses. Foto: Fabio Pozzebom/Agência Brasil Além das duas doses da vacina, é importante tomar o reforço após quatro meses. (Foto: Fabio Pozzebom/Agência Brasil) Foto: Fabio Pozzebom/Agência Brasil

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Os gaúchos precisam completar o esquema vacinal contra a Covid-19. Dados do vacinômetro estadual mostram que 31% da população maior de 18 anos já recebeu a dose de reforço contra a Covid-19. A imunização é feita após quatro meses da aplicação da segunda dose.

O diretor de vigilância em saúde de Porto Alegre, Fernando Ritter, reforça a importância de completar o esquema de vacinação. “É fundamental que as pessoas se conscientizem para tomar a dose de reforço ou completar o esquema. Além disso, precisamos que as pessoas ainda fiquem atentas com as medidas obrigatórias, o uso de máscaras, de álcool em gel, manter o distanciamento, evitar aglomeração”.

Frente ao avanço da variante ômicron do coronavírus, a secretária extraordinária de Enfrentamento à Covid-19 do Ministério da Saúde, Rosana Leite de Melo, explica que a vacinação é importante no atual contexto da pandemia. “A variante veio também para nos ensinar, que quando nós estávamos achando – nós observamos isso no Brasil inteiro, já estava um pouco arrefecidos, né? Alguns deixando as máscaras, se aglomerando, relaxando, ela veio mostrar que nós ainda precisamos. A pandemia não acabou, de fato a pandemia não acabou, ela não está como estava, não vamos envolver estresse pós-traumático, mas precisamos estar alertas e ser prudentes”

Atualmente, pessoas acima de 18 anos podem tomar doses dos imunizantes da Pfizer, CoronaVac, AstraZeneca e Jansen (que é dose única). A segunda dose tem intervalos diferentes entre os fabricantes. É importante verificar o cartão de vacina e não atrasar a dose.

Quem tomou a segunda dose há mais de quatro meses, deve procurar os postos para a aplicação da dose de reforço. A estratégia ajuda a manter os anticorpos em níveis suficientes para combater a Covid-19.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul