Por Redação O Sul | 21 de outubro de 2024

Desabastecimento é atribuído à dificuldade do governo federal em adquirir o imunizante. (Foto: Arquivo/Moderna)

Informação divulgada nessa segunda-feira (21) pela Secretaria da Saúde de Porto Alegre chama a atenção para a falta de vacinas contra covid na rede municipal. Os estoques acabaram na sexta-feira passada (18), deixando sem o fármaco todos os públicos atualmente contemplados pela campanha permanente de imunização. Motivo: a dificuldade de aquisição de novos lotes pelo governo federal, responsável pelo repasse do produtos aos Estados.

No caso da vacina para menores de 12 anos, o desabastecimento é ainda maior, perdurando desde o dia 18 de julho. Mais de três meses, portanto.

A vacina monovalente “XBB”, do laboratório norte-americano Moderna, é a atual referência de proteção contra covid. Atualizada para a cepa Ômicron XBB 1.5, é utilizada tanto para o calendário de rotina do Programa Nacional de Imunizações (crianças com 6 meses a 5 anos incompletos) quanto para os grupos prioritários (com doenças pré-existentes e outros problemas capazes de agravar o quadro em caso de contágio).

Enquanto a prefeitura aguarda novas remessas pelo Ministério da Saúde, é fundamental manter atenção redobrada para as medidas de prevenção contra o contágio pelo coronavírus. Isso inclui a higienização constante das mãos e superfícies, bem como o uso de máscara facial por quem apresenta sintomas gripais.

Esquemas de aplicação

– Crianças de 6 meses a menores de 5 anos não vacinadas – duas doses, com intervalo de quatro semanas.

– Crianças com esquema completo de vacinação (três doses) com Coronavac ou Pfizer pediátrica, recebem uma dose de reforço da XBB. O intervalo mínimo entre a terceira dose e a XBB deve ser de três meses.

– Crianças com esquema incompleto (menos de três doses) devem completar o esquema inicial com a XBB. Nesse caso, o intervalo entre D1 e D2 deve ser de quatro semanas e de oito semanas entre a D2 e a D3. Caso as duas primeiras doses tenham sido aplicadas com Coronavac, o intervalo para D3 é de quatro meses

– Crianças imunocomprometidas seguirão esquema de três doses. O intervalo entre D1 e D2 deve ser de quatro semamas e de oito semanas entre a D2 e a D3.

– Grupos prioritários (a partir dos 5 anos, desde que apresentem maior vulnerabilidade ou condição que aumente o risco para formas graves da doença). Para esse público, o esquema primário passa a ser de uma dose. Todas as pessoas dos grupos prioritários com ou sem histórico de dose de vacina monovalente ou bivalente devem receber uma dose com intervalo mínimo de três meses desde a última aplicação.

– Idosos (60 anos em diante), gestantes, puérperas e imunocomprometidos devem receber uma dose da XBB a cada seis meses. Já os imunocomprometidos que nunca foram vacinados contra covid têm recomendação de três doses, mediante intervalo de quatro semanas entre a primeira e a segunda aplicações e de oito semanas entre a segunda e a terceira.

