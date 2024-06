Rio Grande do Sul Vacina contra a dengue chega a mais 61 cidades gaúchas nesta quarta-feira

Por Redação O Sul | 11 de junho de 2024

Produzido por laboratório japonês, imunizante é aplicado no Brasil para a faixa dos 10 aos 14 anos. (Foto: Fábio Rodrigues Pozzobom/Agência Brasil)

Nessa terça-feira (11), a Secretaria Estadual da Saúde (SES) iniciou a distribuição das primeiras 19 mil doses da vacina contra a dengue para 61 prefeituras das regiões do Vale do Sinos, Alto Uruguai e Vale do Rio Pardo. Os lotes podem ser retirados nas próximas horas. Outras seis cidades da Região Metropolitana de Porto Alegre já foram contempladas, de acordo com seleção do Ministério da Saúde.

As vacinas são destinadas a crianças e adolescentes dos 10 aos 14 anos. Essa faixa etária nacionalmente concentra a maior ocorrência de hospitalizações pela doença no público-alvo indicado como preferencial (5 a 60 anos) pelo laboratório japonês Takeda Pharma, que produz o imunizante, denominado Qdenga e já incorporado ao Sistema Único de Saúde (SUS).

Para se obter proteção completa contra casos graves da doença, são necessárias duas doses do imunizante, com intervalo de três meses entre cada uma. A vacina não é autorizada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para indivíduo acima dos 60 anos – público que concentra no Rio Grande do Sul a maioria dos óbitos por dengue. A restrição se deve ao fato de que o produto ainda não foi totalmente testado para o segmento.

Critérios de distribuição

Antes do Vale do Sinos, Alto Uruguai e Vale do Rio Pardo, já faziam parte da estratégia do governo federal no Estado as cidades de Porto Alegre, Viamão, Alvorada, Gravataí, Cachoeirinha e Glorinha – que, somados, receberam 31,5 mil doses no início de maio.

As cidades foram selecionadas pelo Ministério da Saúde com base no histórico de casos de dengue em suas respectivas regiões nos últimos dez anos. Confira, a seguir, os lotes a serem entregues nesta quarta-feira (12).

Vale dos Sinos

– Araricá – 145.

– Campo Bom – 902.

– Dois Irmãos – 395.

– Estância Velha – 714.

– Ivoti – 333.

– Lindolfo Collor – 105.

– Morro Reuter – 73.

– Nova Hartz – 345.

– Novo Hamburgo – 3.244.

– Portão – 532.

– Presidente Lucena – 42.

– Santa Maria do Herval – 69.

– São José do Hortêncio – 63.

– São Leopoldo – 3.361.

– Sapiranga – 1.212.

Vale do Rio Pardo

– Candelária – 386.

– Gramado Xavier – 54.

– Herveiras – 41.

– Mato Leitão – 68.

– Pantano Grande – 157.

– Passo do Sobrado – 85.

– Rio Pardo – 486.

– Santa Cruz do Sul – 1.755.

– Sinimbu – 106.

– Vale do Sol – 120.

– Vale Verde – 44.

– Venâncio Aires – 873.

– Vera Cruz – 349.

Alto Uruguai

– Aratiba – 71.

– Áurea – 41.

– Barão de Cotegipe – 86.

– Barra do Rio Azul – 21.

– Benjamin Constant do Sul – 33.

– Campinas do Sul – 63.

– Carlos Gomes – 15.

– Centenário – 31.

– Charrua – 46.

– Cruzaltense – 20.

– Entre Rios do Sul – 39.

– Erebango – 45.

– Erechim -1.428.

– Erval Grande – 68.

– Estação – 70.

– Faxinalzinho – 30.

– Floriano Peixoto – 13.

– Gaurama – 65.

– Getúlio Vargas – 219.

– Ipiranga do Sul – 21.

– Itatiba do Sul – 42.

– Jacutinga – 39 .

– Marcelino Ramos – 52.

– Mariano Moro – 21.

– Nonoai – 208.

– Paulo Bento – 28.

– Ponte Preta – 20.

– Quatro Irmãos – 25.

– Rio dos Índios – 42.

– São Valentim – 36.

– Severiano de Almeida – 45.

– Três Arroios – 23.

– Viadutos – 53.

(Marcello Campos)

