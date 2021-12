Geral Vacina é eleita a palavra do ano de 2021 pelos brasileiros, diz pesquisa

Por Redação O Sul | 30 de dezembro de 2021

Compartilhe esta notícia:











Expressão foi escolhida por 22% dos entrevistados. (Foto: Cristine Rochol/PMPA)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

“Vacina” foi eleita a palavra do ano de 2021 por brasileiros ouvidos por uma pesquisa da consultoria Cause e do Instituto de Pesquisa Ideia. O levantamento foi realizado com amostra representativa da população brasileira de 1.200 entrevistas, entre os dias 6 e 9 de dezembro.

Vinte e dois porcento dos entrevistados escolheram “vacina” como a palavra que mais representou o ano de 2021. Em segundo lugar os entrevistados escolheram a palavra “esperança”, com 17% das preferências, seguida por seguida por “saúde” e “recomeçar”.

O resultado de 2021 coincide com a palavra do ano eleita pelo dicionário Oxford (de língua inglesa): “vax’”, uma abreviação para vacina que, segundo a publicação, foi usada 72 vezes mais esse ano em relação a 2020.

Em anos anteriores, as palavras “Luto”, “Dificuldades” e “mudanças” foram escolhidas pelos entrevistados: 2021 – Vacina; 2020 – Luto; 2019 – Dificuldades; 2018 – Mudança e 2017 – Corrupção.

Metodologia – Segundo o Instituto Ideia, a pesquisa é realizada há seis anos e as entrevistas foram feitas por telefone por uma equipe de entrevistadores contratados, que aplicam um questionário nos entrevistados.

O processo de escolha da palavra do ano passa por três etapas. Primeiro, 15 especialistas, entre jornalistas, publicitários, pesquisadores e acadêmicos que sugerem palavras que, na visão deles, melhor definiram o ano. São nomes como o antropólogo Roberto DaMatta, a psicóloga e líder de recursos humanos Mafoane Odara, o jornalista Sérgio Rodrigues, a escritora Alice Ruiz e a diretora-executiva do Sistema B Brasil, Francine Lemos.

Em seguida, sócios e estrategistas da Consultoria Cause combinam os conceitos mais citados pelos especialistas com os itens mais pesquisados nas ferramentas de busca e os mais comentados nas redes sociais, diz o instituto.

Após essa etapa, os termos selecionados passaram por votação popular realizada pelo Instituto de Pesquisa Ideia, através das entrevistas.

A margem de erro da pesquisa é de 2.85 pontos percentuais para mais ou para menos.

“A vacina foi catalisadora da esperança dos brasileiros e brasileiras em 2021. A simbologia de chegar a vez de ser vacinado alimentou a expectativa de dias melhores para os milhões que aderiram rápido ao processo de vacinação. Não que a vacinação tenha eliminado as incertezas da população brasileira, mas foi um grande passo de auto-estima, saúde e esperança”, afirmou o presidente do Instituto de Pesquisa Ideia, Maurício Moura.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Geral