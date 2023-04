Saúde Vacina da Gripe: aplicação já está disponível na Rede de Farmácias São João

Imunização tetravalente, a mais completa contra influenza, é oferecida com menor preço e antecipação da campanha nacional

Os vírus da influenza, causadores da gripe, sofrem muitas mutações de um ano para outro. Esse é o principal motivo da campanha anual de vacinação da gripe. Assim como as alterações dos vírus, temos complicações, surtos e sinal de alerta para determinadas cepas. Neste ano, a vacina tetravalente, a mais completa que existe para proteção contra a gripe, é composta de dois subtipos de influenza A: H1N1 e H3N2 e dois de influenza B, chamados: Victoria (B/Austria) e Yamagata (B/Phuket).

“A vacina contra a gripe (influenza) tem como objetivo reduzir a circulação do vírus entre a população e com isso reduzir o número de pessoas contaminadas. Outro objetivo é evitar o agravamento de doenças como pneumonias, tanto virais (pelo próprio vírus) como complicações por bactérias; sinusite e até problemas cardíacos, principalmente em crianças, idosos e portadores de doenças crônicas. Não podemos esquecer que a gripe pode levar ao óbito”, esclarece a médica pneumologista, Dra. Janaina Pilau.

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), entre 3 e 5 milhões de pessoas, ao redor do mundo, são acometidas pela forma grave da doença, anualmente. A médica explica ainda que as vacinas são atualizadas de acordo com as recomendações da OMS, que sempre aponta os tipos de vírus contra os quais é necessária maior proteção. Por outro lado, os anticorpos da vacina contra gripe diminuem progressivamente com o passar do tempo, em geral após 6 meses da aplicação, portanto a necessidade da imunização anual.

A chegada do outono e das baixas temperaturas indicam o momento ideal para proteção contra a gripe, já que a partir da vacinação, a resposta imunológica leva cerca de duas ou três semanas, tempo necessário para o corpo produzir os anticorpos contra o vírus da influenza.

“Quem tomou a vacina contra a gripe no ano passado, deve tomar neste também e quem nunca tomou, sempre existe a primeira vez, já que durante o outono e inverno as pessoas tendem a ficarem mais aglomeradas, em lugares fechados e com menor circulação de ar devido ao frio. Com isso, aumenta a circulação dos vírus respiratórios em geral, levando a um aumento do contágio entre as pessoas”, orienta a médica pneumologista.

Na Rede de Farmácias São João, que é a 4ª maior do varejo farmacêutico do Brasil e a maior da região Sul (RS, SC e PR), por comprar em grande quantidade da indústria, as vacinas estão disponíveis sempre anterior ao início da campanha nacional de vacinação do SUS.

“A vacina tetravalente protege contra as quatro principais variantes da influenza, uma variante a mais que a vacina trivalente, oferecida pelo SUS. O aumento dos casos de influenza e a propagação do vírus no último ano estão relacionados com a baixa adesão da população à vacinação contra a gripe e também a flexibilização das medidas preventivas instituídas durante a Covid-19”, explica a farmacêutica, gerente do Suporte Técnico Farmacêutico da Rede de Farmácias São João, Nicole Fernandes de Lima.

A principal diferença entre esses subtipos está na composição genética, porém, eles provocam sintomas parecidos. O subtipo H3N2 tem mais chances de evoluir para casos graves, especialmente em grupos de risco (crianças, idosos, gestantes e indivíduos com comorbidades). De acordo com a farmacêutica Nicole, para ampliar o acesso às informações sobre os vírus e a vacina, inúmeras ações serão desenvolvidas nos próximos meses nos canais da São João.

“Vale ressaltar que o único meio de prevenir as formas mais graves da gripe é através da vacinação, que prepara nosso sistema imunológico para se defender de maneira rápida e efetiva em casos de contato com o vírus”, ressalta Nicole.

Quem pode fazer a vacina contra a gripe

A vacina é recomendada para todas as pessoas acima dos 6 meses de vida sem limite de idade. Conforme explica a médica pneumologista, Dra. Janaina Pilau, o Ministério da Saúde prioriza a população mais vulnerável: crianças, idosos e portadores de doenças crônicas. Isso porque seria inviável disponibilizar gratuitamente vacinas a toda população, mas não significa que as pessoas que estão no chamado grupo de risco não devam ou não possam ser vacinadas.

“Reforçamos que quanto mais pessoas imunizadas, menor a circulação do vírus e, portanto, redução do número de pessoas com risco de doença grave, menos abstenções em salas de aulas e no trabalho”, destaca a médica.

Agendamento da vacina contra gripe

Por meio do agendamento é possível garantir a dose da vacina da gripe e assim evitar filas, aglomerações, aproveitar as facilidades do horário estendido e estacionamento próprio, na maioria das lojas.

O agendamento pode ser feito diretamente na loja mais próxima, pelo WhatsApp das filiais, ou pelo site: www.saojoaosaude.com.br .

Convênio com empresas

Uma modalidade especial está sendo oferecida para as empresas preocupadas em proteger os colaboradores, suas famílias, proporcionar um ambiente de trabalho seguro e ainda evitar o número elevado de afastamentos devido a rápida disseminação do vírus da gripe em ambientes com maior número de pessoas.

No convênio para empresas, a São João oferece preços e condições diferenciadas, com aplicação das doses no ambiente corporativo, cumprindo todas as exigências legais e sanitárias. Nesta modalidade, as reservas também já estão disponíveis.

Sobre a São João

A Rede de Farmácias São João é a 4ª maior do varejo farmacêutico do Brasil e a maior da região Sul (RS, SC e PR). Atualmente são mais de 1000 filiais, 17 mil colaboradores e o compromisso “Cuidar da sua saúde é nossa missão”.

O atendimento conta com um aplicativo, o maior em número de lojas integradas na região Sul do Brasil, para oferecer mais comodidade ao cliente através do uso do celular. No APP da São João, além de todos os produtos disponíveis na Rede, tem as opções de compre e retire na loja, receba em casa, ofertas exclusivas e como encontrar a filial mais próxima.

O cliente também tem disponível a opção de parcelamento em até 6x pelo São Card, crediário próprio da empresa, sem entrada, sem acréscimo, com 30 dias para começar a pagar, sendo necessário para o cadastro apresentar apenas o RG ou CNH física/digital. Outras informações sobre produtos, compras e promoções exclusivas através do site www.saojoaofarmacias.com.br.

