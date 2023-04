Acontece Páscoa na farmácia? Panvel ajuda a montar ou completar o seu kit para o feriado

Por Redação O Sul | 6 de abril de 2023

Entre chocolates saudáveis e itens de autocuidado, rede surpreende com opções para a data mais doce do ano. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Páscoa está chegando e o momento é de presentear quem se gosta com um dos doces mais amados: o chocolate. Mas isso não significa sacrificar a dieta ou a saúde. Na Panvel, há diversas opções para montar ou complementar a sua cesta com itens saudáveis, saborosos e criativos. Pensando nas pessoas que querem equilibrar a saúde sem deixar de lado o prazer de um docinho, os bombons da linha Panvel Nutrabem são a escolha perfeita.

Nos sabores coco, avelã e 70% cacau com colágeno, eles são zero açúcar e lactose e ainda vêm enriquecidos com um mix de vitaminas. As combinações de ingredientes funcionais são cremosas e derretem na boca. Para acompanhar, que tal um café ou chá quentinhos saboreados no copo térmico? Pois a linha de Conveniência da Panvel traz esta opção, com revestimento interno em inox, ele ajuda a conservar a temperatura ideal da bebida, principalmente nos dias mais frios que estão chegando.

Para quem busca incrementar o kit de Páscoa com outros produtos além do chocolate, a nova linha de autocuidado Panvel Instantes oferece muitas opções para fugir do óbvio. São diversos itens para incluir na rotina do dia a dia, como loção hidratante, creme para as mãos, spray corporal, entre muitas outras. Os produtos foram pensados para atender às necessidades específicas de cada área do corpo, proporcionando cuidado na medida certa para manter a saúde e a beleza da pele.

O público pode encontrar os itens para uma Páscoa repleta de sabor, saúde e beleza nas mais de 550 lojas físicas da rede ou comprar através do site Panvel.com, App Panvel e Alô Panvel, com entrega para todo Brasil. Nestes canais também é possível conferir todo o portfólio da marca.

Confira cinco itens Panvel para compor sua cesta de Páscoa:

Bombom chocolate Nutrabem (R$ 4,99) – Nas versões Coco, Avelã e 70% Cacau com Colágeno, o bombom Panvel Nutrabem é a pedida perfeita para quem quer saciar a vontade por chocolate e ainda cuidar da saúde;

Copo térmico Panvel Acessórios 450 ml (R$ 54,99) – Com estampa exclusiva, é o companheiro do dia a dia para quem gosta de praticidade no momento de tomar um café ou uma bebida gelada;

Spray Desodorante Corporal Panvel Instantes (R$ 25,99) – Com quatro opções de perfumação: Flor de Cerejeira, Chá Branco, Macadâmia e Jasmim e Ameixa e Algodão, deixa a pele agradavelmente cheirosa, trazendo uma sensação de conforto através de marcantes notas frutais;

Creme para mãos Panvel Instantes (R$ 10,99) – Possui fórmula exclusiva com rápida absorção e sensorial aveludado, promovendo hidratação com um aroma sutil e agradável. Protegem a pele do ressecamento e proporciona maciez incomparável;

Loção Hidratante Panvel Instantes (R$ 16,99) – Possui fórmula exclusiva enriquecida com glicerina e óleos vegetais, deixando a pele macia, hidratada e delicadamente cheirosa. Fácil de espalhar e com rápida absorção, é indicada para todos os tipos de peles.

2023-04-06