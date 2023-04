Acontece Gilberto Porcello Petry integra chapa para a eleição da CNI como vice-presidente executivo

Por Redação O Sul | 6 de abril de 2023

Compartilhe esta notícia:











Presidente da Fiergs está na nominata que terá Antonio Ricardo Alvarez Alban como candidato à presidência. Foto: Dudu Leal Foto: Dudu Leal

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O presidente da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs), Gilberto Porcello Petry, integra como vice-presidente executivo a chapa única apresentada para as eleições da Diretoria e do Conselho Fiscal da Confederação Nacional da Indústria (CNI).

O candidato à presidência será o atual presidente da Federação das Indústrias do Estado da Bahia (Fieb), Antonio Ricardo Alvarez Alban. O vice-presidente da Fiergs, Gilberto Ribeiro, também compõe a chapa como diretor. A eleição para o quadriênio 2023-2027 ocorre no dia 3 de maio.

Confira a chapa completa:

Diretoria

Presidente: Antonio Ricardo Alvarez Alban

Vice-Presidente Executivo: Josué Christiano Gomes da Silva

Vice-Presidente Executivo: José Ricardo Montenegro Cavalcante

Vice-Presidente Executivo: Jamal Jorge Bittar

Vice-Presidente Executivo: Antônio Carlos da Silva

Vice-Presidente Executivo: Gilberto Porcello Petry

Vice-Presidentes:

Eduardo Eugênio Gouvêia Vieira

Mario Cezar de Aguiar

Carlos Walter Martins Pedro

Ricardo Essinger

Flávio Roscue Nogueira

Silvio Rangel

Amaro Sales de Araújo

Marcelo Thomé da Silva de Almeida

José Carlos Lyra de Andrade

Sérgio Marcolino Longen

José Conrado Azevedo Santos

Leonardo Souza Rogério de Castro

1º Diretor Financeiro: Cristhine Samorini

2º Diretor Financeiro: Eduardo Prado de Oliveira

3º Diretor Financeiro: Francisco de Assis Benevides Gadelha

1º Diretor-Secretário: Sandro da Mabel Antonio Scodro

2º Diretor-Secretário: Edilson Baldez das Neves

3º Diretor-Secretário: Roberto Magno Martins Pires

Diretores:

Antonio José Moraes Souza Filho

Izabel Cristina Ferreira Itikawa

José Adriano Ribeiro da Silva

Luiz Césio Caetano

Jorge Alberto Vieira Studart Gomes

Roberto Pinto Serquiz Elias

José Henrique Nunes Barreto

Paulo Afonso Ferreira

Gilberto Ribeiro

Jandir José Milan

Gilberto Ganz Seleme

Alessandro José Rios de Carvalho

Jorge Wicks Corte Real

Alexandre Herculano Coelho de Souza Furlan

Edson Luiz Campagnolo

Conselho Fiscal

Membros Titulares:

Hilton Morais Lima

Fernando Cirino Gurgel

José da Silva Nogueira Filho

Membros Suplentes:

Clerlanio Fernandes de Holanda

Francisco de Sales Alencar

Edimilson Matos Candido

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece

https://www.osul.com.br/gilberto-porcello-petry-integra-chapa-para-a-eleicao-da-cni-como-vice-presidente-executivo/

Gilberto Porcello Petry integra chapa para a eleição da CNI como vice-presidente executivo

2023-04-06