Temporada de vacinação contra a gripe inicia na Panvel

Por Redação O Sul | 5 de abril de 2023

Vacina é eficaz contra as mais recentes variações do vírus influenza. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

O início do ano é o ponto de partida para vários compromissos, e os cuidados com a saúde fazem parte do calendário de ações que devem ser adotadas nessa época. Um dos principais é a vacinação contra a gripe, e, para facilitar a rotina dos clientes, a Panvel já começou a imunizar contra o vírus influenza. Recomendada a partir dos seis meses de idade, a aplicação da vacina ocorre nas salas especiais do Panvel Clinic por farmacêuticos devidamente capacitados.

Nesta temporada, a rede é uma das primeiras no Brasil a disponibilizar a vacina tetravalente, que está atualizada em relação às cepas mais recentes da gripe. E para atender ainda melhor o público, a Panvel conta com horários flexíveis e a facilidade para as famílias de poder vacinar todos em um único local, independentemente da idade, oferecendo um ambiente acolhedor e seguindo todas as exigências e protocolos de saúde.

A compra do serviço pode ser realizada em qualquer filial e pelos canais digitais da rede (site Panvel.com e App Panvel), bastando escolher a loja mais próxima com sala de vacinação. Ainda há a possibilidade de ligar previamente para a unidade escolhida a fim de conferir a movimentação e, assim, evitar filas. Mais informações sobre o serviço e locais para a realização estão disponíveis em www.panvel.com/clinic.

Temporada de vacinação contra a gripe inicia na Panvel

