Conselho Regional de Medicina do RS promove cursos gratuitos em abril

Por Redação O Sul | 5 de abril de 2023

Capacitações ocorrem em formato híbrido e abordam temas relevantes à Medicina. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

Com o objetivo de qualificar o exercício da profissão, o Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio Grande do Sul (Cremers) promove, durante o mês de abril, três cursos gratuitos sobre temas relevantes à Medicina. Todos ocorrem em formato híbrido (virtual ou presencial), sempre às quartas-feiras, das 18h às 20h.

O primeiro curso, sobre Comissões Hospitalares Obrigatórias, acontece nesta quarta-feira (5), em parceria com a Fundação de Saúde de Novo Hamburgo (FSNH). A aula será ministrada no auditório do Prédio Branco, no Campus II da Universidade Feevale (RS-239, 2755 – Vila Nova), em Novo Hamburgo, e é voltada não só para médicos, mas para profissionais de saúde em geral.

Já no dia 19 de abril, o assunto será Atestado de Óbito. Serão abordados tópicos como o preenchimento correto da declaração, o encaminhamento ao IML, a assinatura do médico legista, entre outros. A capacitação acontecerá no auditório do Cremers, em Porto Alegre (Av. Princesa Isabel, 921 – Santana).

Por fim, no dia 26, ocorre a segunda edição do Curso Básico de Diretor Técnico – cargo obrigatório em qualquer serviço de saúde. “O curso é voltado para todos os médicos que desejam aprender sobre essa importante função”, afirma o presidente da entidade, Carlos Sparta.

Para participar dos eventos é necessário ter registro médico ativo e regular no Cremers ou no CRM de outro estado. Todos receberão certificado.

