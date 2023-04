Acontece Sistema Fecomércio-RS/Sesc/Senac lança Campanha do Agasalho 2023

5 de abril de 2023

São aceitos cobertores, mantas, toalhas de banho, meias, luvas, toucas e agasalhos em bom estado de conservação. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

O Sistema Fecomércio-RS/Sesc/Senac está iniciando a Campanha do Agasalho de 2023. Durante os meses de abril, maio e junho, unidades do Sesc, escolas do Senac e os sindicatos patronais contarão com pontos de coleta de agasalhos, que serão distribuídos a organizações assistenciais e unidades da Defesa Civil dos municípios.

O objetivo é criar uma onda de solidariedade que chegue a quem mais precisa. São aceitos cobertores, mantas, toalhas de banho, meias, luvas, toucas e agasalhos em bom estado de conservação.

“Nós sabemos o quanto o nosso inverno pode ser rigoroso e especialmente difícil para pessoas em situação de vulnerabilidade social. A Campanha do Agasalho faz alusão a dois dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) que foram estabelecidos na Assembleia Geral das Nações Unidas e são um compromisso do Sistema Fecomércio-RS: o de erradicação da pobreza e o de redução das desigualdades”, destaca o presidente da entidade, Luiz Carlos Bohn, reforçando a importância do apoio da comunidade gaúcha.

