Por Redação O Sul | 6 de abril de 2023

O convite foi entregue nesta quinta ao vice-presidente da empresa, Alexandre Gadret, que palestrará no evento. Foto: O Sul Foto: O Sul

No dia 27 de abril, às 12h, a Rede Pampa vai participar da reunião-almoço empresarial da Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Esteio (Acise). O convite foi entregue nesta quinta-feira (6) ao vice-presidente da empresa, Alexandre Gadret, que palestrará no evento.

O objetivo do encontro mensal é a partilha de conhecimentos e experiências entre os empresários associados, o Poder Público e os painelistas convidados. Segundo a presidente da entidade, a advogada Alice Grecchi, a escolha pela Rede Pampa se deu pela credibilidade dos veículos do grupo demonstrada nos programas e demais coberturas jornalísticas.

“Queremos conhecer a perspectiva da imprensa em relação ao cenário político e econômico e saber mais sobre o trabalho imparcial realizado pela Pampa, principalmente durante as eleições, mesmo em um contexto tão polarizado. Além disso, buscamos projeções do setor da comunicação sobre o futuro”, ressaltou.

A primeira edição de 2023 do almoço ocorreu no dia 21 de março, com a presença do prefeito Leonardo Pascoal, que abordou o tema “Esteio: uma cidade em transformação”.

