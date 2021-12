Saúde Vacinação contra a Covid: 65% da população brasileira está totalmente imunizada

Por Redação O Sul | 12 de dezembro de 2021

Compartilhe esta notícia:











Somando a primeira, a segunda, a dose única e a dose de reforço são 319.647.784 doses aplicadas desde o começo da vacinação.(Foto: Erasmo Salomão/Ministério da Saúde)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Os dados do consórcio de veículos de imprensa divulgados às 20h deste domingo (12) mostram que 139.339.569 pessoas tomaram a segunda dose ou dose única de vacinas e, assim, estão totalmente imunizadas. Este número representa 65,32% da população. A dose de reforço foi aplicada em 20.469.025 pessoas. Um total de 159.839.190 (74,93% da população) tomou ao menos a primeira dose de vacinas.

Somando a primeira dose, a segunda, a única e a de reforço, são 319.647.784 doses aplicadas desde o começo da vacinação. O número de vacinados em primeira dose ficou negativo, em -379.095 doses, assim como o número de vacinados nas últimas 24 horas (-261.168). Isso ocorreu porque Bahia e Distrito Federal informaram número de primeiras doses menor do que o divulgado anteriormente. As secretarias ainda não esclareceram a razão da diferença.

Dezessete estados não divulgaram novos dados. Desses, 15 (AC, AL, AP, GO, MA, MT, PB, PR, RJ, RO, RR, RS, SC, SE, TO) tiveram problemas na divulgação de dados de vacinas neste domingo (12), um dia depois de hackers terem invadido o site do Ministério da Saúde, o aplicativo e a página do ConecteSUS – plataforma que mostra comprovantes de vacinação contra a Covid-19. Ceará e MG não atualizam os dados de vacinação aos finais de semana.

Números

— Total de pessoas que receberam pelo menos uma das doses necessárias: 159.839.190 (74,93% da população

— Total de pessoas que estão totalmente imunizadas (que receberam duas doses ou dose única): 139.339.569 (65,32% da população)

— Total de doses aplicadas: 319.647.784 (87,68% das doses distribuídas para os estados)

— 9 Estados e o DF divulgaram dados novos: PE, DF, PA, PI, ES, RN, MS, SP, AM, BA

— 17 Estados não divulgaram dados novos: AC, AL, AP, CE, GO, MA, MG, MT, PB, PR, RJ, RO, RR, RS, SC, SE, TO

Total de vacinados, segundo os governos, e o percentual em relação à população do Estado:

— AC – 1ª dose: 566.240 (62,44%); 2ª dose + dose única: 432.866 (47,73%); dose de reforço: 18411

— AL – 1ª dose: 2.345.592 (69,7%); 2ª dose + dose única: 1.818.964 (54,05%); dose de reforço: 181631

— AM – 1ª dose: 2.723.261 (63,78%); 2ª dose + dose única: 2.185.050 (51,17%); dose de reforço: 296972

— AP – 1ª dose: 507.972 (57,88%); 2ª dose + dose única: 343.535 (39,14%); dose de reforço: 9751

— BA – 1ª dose: 10.438.947 (69,66%); 2ª dose + dose única: 8.612.042 (57,47%); dose de reforço: 979325

— CE – 1ª dose: 6.911.100 (74,79%); 2ª dose + dose única: 6.205.610 (67,16%); dose de reforço: 719315

— DF – 1ª dose: 2.295.052 (74,17%); 2ª dose + dose única: 2.054.821 (66,41%); dose de reforço: 253974

— ES – 1ª dose: 3.092.596 (75,27%); 2ª dose + dose única: 2.705.144 (65,84%); dose de reforço: 548482

— GO – 1ª dose: 5.235.405 (72,65%); 2ª dose + dose única: 4.215.698 (58,5%); dose de reforço: 481554

— MA – 1ª dose: 4.488.636 (62,75%); 2ª dose + dose única: 3.502.420 (48,96%); dose de reforço: 310020

— MG – 1ª dose: 16.521.914 (77,16%); 2ª dose + dose única: 14.723.631 (68,76%); dose de reforço: 2091036

— MS – 1ª dose: 2.033.922 (71,64%); 2ª dose + dose única: 2.022.691 (71,24%); dose de reforço: 494201

— MT – 1ª dose: 2.541.765 (71,25%); 2ª dose + dose única: 2.062.206 (57,81%); dose de reforço: 176421

— PA – 1ª dose: 5.468.550 (62,3%); 2ª dose + dose única: 4.167.417 (47,48%); dose de reforço: 359579

— PB – 1ª dose: 3.092.431 (76,17%); 2ª dose + dose única: 2.490.146 (61,34%); dose de reforço: 342135

— PE – 1ª dose: 7.209.842 (74,52%); 2ª dose + dose única: 6.020.080 (62,22%); dose de reforço: 873340

— PI – 1ª dose: 2.552.750 (77,61%); 2ª dose + dose única: 2.153.650 (65,47%); dose de reforço: 225441

— PR – 1ª dose: 9.029.039 (77,85%); 2ª dose + dose única: 7.884.753 (67,99%); dose de reforço: 943969

— RJ – 1ª dose: 13.001.532 (74,45%); 2ª dose + dose única: 10.814.400 (61,93%); dose de reforço: 1788139

— RN – 1ª dose: 2.603.739 (73,12%); 2ª dose + dose única: 2.265.726 (63,63%); dose de reforço: 351122

— RO – 1ª dose: 1.197.996 (66%); 2ª dose + dose única: 1.000.208 (55,1%); dose de reforço: 104654

— RR – 1ª dose: 360.832 (55,28%); 2ª dose + dose única: 258.991 (39,68%); dose de reforço: 19623

— RS – 1ª dose: 8.904.911 (77,66%); 2ª dose + dose única: 7.997.283 (69,74%); dose de reforço: 1370365

— SC – 1ª dose: 5.776.792 (78,72%); 2ª dose + dose única: 5.094.416 (69,42%); dose de reforço: 577890

— SE – 1ª dose: 1.729.251 (73,95%); 2ª dose + dose única: 1.497.892 (64,05%); dose de reforço: 183905

— SP – 1ª dose: 38.154.199 (81,79%); 2ª dose + dose única: 35.976.441 (77,12%); dose de reforço: 6685778

— TO – 1ª dose: 1.054.924 (65,63%); 2ª dose + dose única: 833.488 (51,85%); dose de reforço: 81992

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Saúde