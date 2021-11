Porto Alegre Vacinação contra a Covid ocorre em três locais neste sábado em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 26 de novembro de 2021

Compartilhe esta notícia:











Haverá aplicação de primeira, segunda e terceira dose. Foto: Cristine Rochol/PMPA Haverá aplicação de primeira, segunda e terceira dose. (Foto: Cristine Rochol/PMPA) Foto: Cristine Rochol/PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) mantém a vacinação contra a Covid-19 em três pontos de Porto Alegre neste sábado (27), e em um no domingo (28). Haverá aplicação de primeira, segunda e terceira dose em todos os locais.

A primeira dose será oferecida para todas as pessoas com 12 anos ou mais. Para receber a vacina, basta apresentar documento de identidade com CPF. A segunda dose estará disponível para vacinados com Oxford/AstraZeneca e Pfizer/BioNTech há pelo menos oito semanas e Coronavac/Butantan, para vacinados há pelo menos 28 dias.

Além do documento de identidade, é necessário levar a carteira de vacinação com o registro da primeira dose. Já a dose de reforço estará disponível para pessoas com 18 anos ou mais vacinados com a segunda dose há cinco meses e imunossuprimidos com a segunda dose há pelo menos 28 dias.

Para receber a terceira dose, é preciso apresentar documento de identidade com CPF e carteira de vacinação com o registro das duas doses. Imunossuprimidos devem apresentar também comprovante da condição de saúde, por meio de atestado médico, nota de alta hospitalar ou receita de medicação.

Confira os locais de vacinação

Sábado (27), 9h às 15h:

– Shopping João Pessoa – Av. João Pessoa, 1831 – Farroupilha (Loja 01)

– Unidade de Saúde Glória – Av. Professor Oscar Pereira, 3229 – Bairro Glória

– Unidade de Saúde Tristeza – Av. Wenceslau Escobar, 110 – Bairro Tristeza

Domingo (28), 9h às 13h:

– Esplanada da Restinga – Av. João Antônio Silveira – Restinga.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre