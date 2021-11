Porto Alegre Hospital oferece exames gratuitos para diagnóstico de sífilis, HIV e hepatite neste fim de semana em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 26 de novembro de 2021

Unidade móvel com equipes do Projeto SIM estará na Usina do Gasômetro, das 9h às 17h. Foto: Leonardo Lenskij/Divulgação Unidade móvel com equipes do Projeto SIM estará na Usina do Gasômetro, das 9h às 17h. (Foto: Leonardo Lenskij/Divulgação) Foto: Leonardo Lenskij/Divulgação

Com o propósito de identificar os principais fatores associados ao aumento de casos da sífilis, o Hospital Moinhos de Vento realiza nova ação do Projeto SIM neste fim de semana, na Usina do Gasômetro, em Porto Alegre. A unidade móvel onde serão realizados exames gratuitos para o diagnóstico de sífilis, HIV e hepatite funcionará das 9h às 17h.

Quem aceitar participar do projeto recebe o resultado na hora – e os que testam positivo para sífilis são incluídos no protocolo e encaminhados para monitoramento e tratamento, recebendo já a primeira dose da medicação no local.

A pesquisa, realizada em parceria com o Ministério da Saúde através do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde (PROADI-SUS), está fazendo a coleta de informações baseadas em dois enfoques: diagnóstico e monitoramento do tratamento.

Na primeira etapa, o objetivo é estimar a proporção de casos não diagnosticados na população e avaliar estratégias para ampliação dos exames. Na etapa de monitoramento, o foco é identificar lacunas no tratamento usual no SUS e avaliar a efetividade de diferentes estratégias de enfrentamento da doença.

Nos dias 11 e 12 de dezembro, a coleta se repete na Usina do Gasômetro, no mesmo horário. A capital gaúcha possui uma das maiores taxas de detecção de sífilis do Brasil – 166 contaminados para cada grupo de 100 mil habitantes – e os maiores índices de sífilis congênita no país.

Tecnologia aliada contra a sífilis

Além da estrutura da unidade móvel, o projeto SIM conta com uma novidade tecnológica para aumentar a adesão ao tratamento: um aplicativo de celular com informações essenciais sobre o paciente e esclarecimentos das principais dúvidas sobre a doença.

Assim, foi possível dividir os pacientes com resultado positivo em três grupos de acompanhamento: pelo aplicativo de celular, por contato telefônico e pelo protocolo atual, que é a indicação do tratamento com orientação de retorno para novas doses de medicação e monitoramento nas unidades de saúde.

O aplicativo SIM! pode ser baixado na Google Play Store. Em breve também estará disponível para download no sistema iOS.

