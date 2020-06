Porto Alegre Vacinação contra a gripe para a população em geral começa nesta segunda em Porto Alegre

Porto Alegre amplia vacinação contra a gripe. (Foto: Anselmo Cunha/PMPA)

A Prefeitura de Porto Alegre vai ampliar a vacinação contra a gripe para a população em geral a partir desta segunda-feira (15). São mais de 100 pontos à disposição, entre unidades de saúde e farmácias parceiras, das redes Panvel, Agafarma e São João (confira os locais antes de sair de casa). As pessoas devem levar documento de identidade. Crianças devem ser imunizadas nas unidades de saúde para acompanhamento do calendário e aplicação das vacinas de rotina.

Quem faz parte dos grupos prioritários e ainda não se vacinou também deve procurar atendimento até 30 de junho, pois está mais sujeito a complicações após a infecção pelo vírus influenza.

Dados do Sistema de Informações do Programa Nacional de Imunizações (SIPNI) de sexta-feira, 12, mostram que foram aplicadas 612.455 doses de vacina contra a gripe nesses grupos desde o início da campanha nacional, em 23 de março, o que representa 85,65% da meta geral de 715 mil pessoas na Capital.

As unidades de saúde estão preparadas para atendimento com a separação do público que chega para vacinação de pessoas que buscam o serviço por quadro de doença, conforme os protocolos de distanciamento e higienização do Ministério da Saúde. O uso de máscara de pano é recomendado para adultos e crianças a partir de 2 anos de idade.

Confira os números da vacinação até 12 de junho – Ato todo, foram aplicadas 612.455 doses (85,65% da meta geral de 715 mil pessoas). Especificamente, estes dados correspondem a 269.404 idosos; 99.882 trabalhadores de saúde; 125.092 pessoas com doenças crônicas não transmissíveis (comorbidades) e 35.196 crianças, principalmente. Também constam neste percentual, as gestantes – 5.018; puérperas – 863; pessoas com deficiência – 1.615; forças de segurança e salvamento – 25.564 ; pessoas trabalhadores do transporte coletivo – 6.421; caminhoneiros – 2.575; portuários – 511; povos indígenas – 629 pessoas; população privada de liberdade – 4.154 pessoas; funcionários do sistema prisional – 1.186; adultos de 55 a 59 anos – 37.522 e professores – 7.328.

Os dados do Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações (SIPNI) são parciais e sujeitos a revisão.

