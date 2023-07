Porto Alegre Vacinação contra a gripe supera 485 mil doses aplicadas em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 10 de julho de 2023

Se considerados todos os públicos que receberam a dose de proteção, a cobertura vacinal chega a 68% Foto: Divulgação/PMPA (Foto: Divulgação/PMPA) Foto: Divulgação/PMPA

O número de doses de vacina contra gripe feitas em Porto Alegre desde o início da campanha, em abril, até esta segunda-feira (10), é de 485.972. Os dados são do LocalizaSUS, ferramenta do Ministério da Saúde.

Se considerados todos os públicos que receberam a dose de proteção, a cobertura vacinal chega a 68%. Calculados apenas crianças, gestantes, idosos, indígenas, professores, puérperas e trabalhadores da saúde, o percentual de vacinados é de 53%.

Idosos receberam mais doses: 206.037 (65,8% da meta). O grupo das pessoas sem comorbidades e que não integram grupos prioritários vem na sequência, com 166.461 doses recebidas. As crianças somam 30.080 doses (32,2% da meta) e as gestantes, 3.475 doses, ou 32,7% da meta.

A SMS (Secretaria Municipal de Saúde) oferece a vacina contra gripe para todas as pessoas com seis meses ou mais, enquanto houver doses disponíveis. Todas as unidades de saúde oferecem a imunização contra gripe na cidade, durante o horário de funcionamento de cada local. Aos finais de semana a oferta é feita nas unidades definidas para atendimento da comunidade e em unidade móvel, de acordo com cronograma definido pela SMS.

As vacinas contra Covid e gripe podem ser feitas no mesmo dia, pois não há contraindicação. A diretora da Vigilância em Saúde, Fernanda Fernandes, lembra que ambas as vacinas – contra Covid-19 e contra Influenza – não impedem que a pessoa contraia as doenças. “Mas elas garantem proteção contra as complicações que podem evoluir para a morte do paciente”., frisa Fernandes.

Gestantes

Gestantes imunizadas ficam protegidas e protegem seus bebês. Eles só podem receber a primeira dose de vacina aos seis meses de vida. Antes dessa idade, a proteção contra complicações causadas pelo vírus é garantida exclusivamente pela vacinação da mãe durante a gestação.

As gestantes podem receber a vacina em qualquer período da gravidez. Gestantes, crianças e idosos são os grupos mais suscetíveis às complicações que podem levar a internações hospitalares e até a óbitos por influenza.

Vacinação contra a gripe supera 485 mil doses aplicadas em Porto Alegre

