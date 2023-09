Porto Alegre Vacinação contra covid e gripe em Porto Alegre é retomada nesta segunda

Por Redação O Sul | 10 de setembro de 2023

Serão 45 locais aplicando o imunizante contra a covid. (Foto: Cristine Rochol/PMPA)

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) retoma nesta segunda-feira (11), a vacinação contra covid e gripe (Influenza) em Porto Alegre. O público apto a receber a vacina bivalente inclui quem tem 18 anos ou mais, pessoas com comorbidades que têm 12 anos ou mais, com deficiência permanente de 12 anos ou mais, gestantes, puérperas, imunocomprometidos a partir dos 12 anos e profissionais de saúde, todos com esquema vacinal primário completo, ou seja, que tenham feito pelo menos duas doses anteriormente.

Serão 45 locais aplicando o imunizante contra a covid.

Bebês e crianças

Bebês a partir de seis meses a crianças de até 5 anos incompletos também podem ser imunizados contra a doença, com vacina específica para a faixa etária. O esquema vacinal para este grupo é em três doses.

* Documentação

Documento de identidade do pai, mãe ou responsável legal e da criança. Os pais ou responsáveis legais devem estar presentes no momento da aplicação ou a pessoa que estiver acompanhando a criança deve apresentar autorização e carteira de vacinação.

Crianças de 5 até 12 anos incompletos (11 anos, 11 meses e 29 dias)

Primeira dose, segunda dose e reforço.

Documentação: documento de identidade do pai, mãe ou responsável legal e da criança. Os pais ou responsáveis legais devem estar presentes no momento da vacinação ou a pessoa que estiver acompanhando a criança deve apresentar autorização e carteira de vacinação.

Adultos e adolescentes acima de 12 anos

Primeira dose, segunda dose e reforço.

Documentação: documento de identidade com CPF e carteira de vacinação.

Bivalente (reforço)

Público: pessoas com 18 anos ou mais, pessoas com comorbidades a partir de 12 anos, imunocomprometidos com 12 anos ou mais, pessoas com deficiência permanente com 12 anos ou mais, gestantes e puérperas, profissionais de saúde, todos com esquema vacinal primário completo (pelo menos duas doses anteriores).

Locais

Todos os públicos serão atendidos em 45 unidades de saúde:

— Das 7h às 21h30

* Belém Novo

* Bom Jesus

* Campo da Tuca

* Chácara da Fumaça

* Clínica da Família Álvaro Difini

* Clínica da Família José Mauro Ceratti Lopes

* Diretor Pestana

* IAPI

* Moab Caldas.

* Modelo

* Morro Santana

* Navegantes

* Primeiro de Maio

* Ramos

* Santa Marta

* São Carlos

* Tristeza

— Das 8h às 16h30h

* Divisa

* Fradique Vizeu

* Ilha dos Marinheiros

* Lomba do Pinheiro

* Santa Cecília.

— Das 7h às 18h30

* Assis Brasil

* Camaquã

* Campo Novo

* Cristal

* Glória

* Ipanema

* Lami

* Moradas da Hípica

* Nossa Senhora de Belém

* Nova Brasília

* Panorama

* Restinga

* Rubem Berta

* Sarandi

* Timbaúva

* Vila Ipiranga

* Vila Jardim.

— Das 8h às 17h30

* Costa e Silva

* Jardim Itu

* Parque dos Maias

* Sesc.

A Unidade Passo das Pedras 1 atenderá das 7h às 17h30 e Mato Sampaio das 8h até as 19h30.

Gripe

A prefeitura ampliou o público apto a receber a dose contra os vírus da influenza (gripe) para todas as pessoas a partir de seis meses de idade.

A medida atende à determinação do Ministério da Saúde de ampliar para toda a população o público apto a ser imunizado.

O imunizante está disponível em todas as unidades de saúde da cidade.

https://www.osul.com.br/vacinacao-contra-covid-e-gripe-em-porto-alegre-e-retomada-nesta-segunda-4/

2023-09-10