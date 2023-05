Porto Alegre Vacinação contra gripe em Porto Alegre é ampliada para pessoas com 20 anos ou mais

Na sexta-feira a vacina estará disponível para todas as pessoas a partir de seis meses de idade Foto: Cristine Rochol/PMPA

Nesta quinta-feira (18), Porto Alegre ampliará a faixa etária da imunização contra gripe para as pessoas com 20 anos ou mais. A medida atende à determinação do Ministério da Saúde, de ampliar para toda a população a vacina. Esse grupo se junta aos prioritários que vêm sendo vacinados desde o início da campanha, como é o caso de idosos, professores, crianças a partir de seis meses, servidores da segurança e do transporte público, gestantes, puérperas, indígenas, trabalhadores da saúde, pessoas com deficiência permanente e com comorbidades.

Em Porto Alegre, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) manterá doses em todas as salas de vacina, de acordo com o horário de funcionamento de cada local. Além das unidades de saúde, haverá ação de vacinação no Largo Glênio Peres, das 9h às 16h, em evento pelo Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes, com diversos serviços à disposição da população.

Escalonamento da vacina contra gripe

Quinta-feira, 18 – Pessoas com 20 anos ou mais

Sexta-feira – Todas as pessoas a partir de seis meses de idade

