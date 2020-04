Porto Alegre Vacinação contra gripe segue em farmácias e unidades de saúde

Por Redação O Sul | 26 de abril de 2020

Pessoas com doenças crônicas não transmissíveis fazem parte do grupo prioritário. Foto: Fotos Públicas Pessoas com doenças crônicas não transmissíveis fazem parte do grupo prioritário. (Foto: Fotos Públicas) Foto: Fotos Públicas

Os grupos prioritários da campanha nacional de vacinação contra a gripe terão 45 farmácias parceiras da prefeitura e 40 unidades de saúde com doses nesta segunda-feira (27), em Porto Alegre, conforme este link. Crianças com doenças crônicas devem se vacinar somente nas unidades de saúde, para seguir o acompanhamento e avaliação do calendário vacinal. Os demais públicos podem escolher onde preferem se vacinar.

Pessoas com doenças crônicas não transmissíveis – como diabetes, hipertensão, doenças respiratórias e cardíacas -, caminhoneiros, portuários, motoristas e cobradores de transporte coletivo fazem parte do grupo prioritário da segunda fase da campanha, iniciada dia 16. No momento da vacinação, doentes crônicos devem apresentar identidade e documento médico que comprove a comorbidade (pode ser receita médica). Trabalhadores do público-alvo devem apresentar identidade funcional.

Idosos e trabalhadores de saúde que ainda não compareceram aos locais de atendimento podem se vacinar até o dia 22 de maio, data de término da campanha. Já povos indígenas, profissionais das forças de segurança e salvamento, funcionários do sistema prisional, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos cumprindo medida socioeducativa e população privada de liberdade possuem esquema diferenciado de vacinação.

Dados do Sistema de Informações do Programa Nacional de Imunizações (SIPNI) mostram que a Secretaria Municipal de Saúde vacinou 218,7 mil idosos contra a gripe até sexta-feira, 24. Com relação a profissionais de saúde, foram administradas 93,7 mil doses, somando 312,4 mil pessoas no total desses públicos. Em pessoas com doenças crônicas não transmissíveis, foram aplicadas 30,8 mil doses. Os números são parciais e sujeitos à revisão.

A estratégia defendida pelo Ministério da Saúde foi antecipar a vacinação em grupos prioritários, exatamente aqueles que poderiam ter maior impacto com o novo coronavírus (Covid-19). “Esses grupos têm maior chance de complicações para ambas as doenças e, historicamente, sofrem mais com os quadros gripais”, explica o médico Juarez Cunha, da Diretoria-geral de Vigilância em Saúde.

Dados gerais da vacinação até 24 de abril:

Idosos – 218.716

Trabalhadores de saúde – 93.719

Doenças crônicas não transmissíveis (comorbidades) – 30.840

Forças de segurança e salvamento – 5.356

Trabalhadores do transporte coletivo – 2.208

Caminhoneiros – 447

Portuários – 187

Povos indígenas – 450

População privada de liberdade – 529

Funcionários do sistema prisional – 476

Para mais informações sobre vacinação, clique aqui.

