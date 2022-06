Rio Grande do Sul Vacinação contra gripe será aberta à população geral no Estado, define Secretaria da Saúde

Por Redação O Sul | 3 de junho de 2022

No Rio Grande do Sul, até o momento, 1.912.279 de pessoas já se vacinaram contra a doença. Foto: Reprodução No Rio Grande do Sul, até o momento, 1.912.279 de pessoas já se vacinaram contra a doença. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

A Secretaria da Saúde (SES) definiu junto aos municípios que a vacinação contra gripe (influenza) poderá ser aberta a população geral (acima dos 6 meses de idade) a partir de agora.

A campanha nacional foi iniciada em abril para os grupos prioritários. No Rio Grande do Sul, até o momento, 1.912.279 de pessoas já se vacinaram contra a doença. A cobertura vacinal entre os grupos que se tinha uma meta de vacinação de 90% (crianças, trabalhadores na saúde, gestantes, puérperas, indígenas, idosos e professores), é ainda inferior a 50%.

O número de doses para a campanha da gripe é limitado a quantidade do público estimado entre os grupos prioritários, não havendo a previsão no aumento no número recebido pelo Ministério da Saúde. Por isso, as doses agora disponíveis para a população em geral compreendem a quantidade que não foi utilizada pelos grupos prioritários até o momento.

O total da população dos grupos prioritários no Rio Grande do Sul para a campanha deste ano foi estimado em 4,9 milhões de pessoas. Para atender esse público, foram recebidas cerca de 5,1 milhões de doses, das quais cerca de 1,9 milhão já foram registradas no Sistema de Informações do Programa Nacional de Imunizações como aplicadas.

A definição sobre o prosseguimento da estratégia foi definida nesta sexta-feira (03) em conjunto com o Conselho das Secretarias Municipais de Saúde do Rio Grande do Sul (Cosems/RS).

Campanha de Vacinação contra a Influenza no RS em 2022

Total da população dos grupos prioritários: 4.952.203

Total de doses recebidas pelo RS pra campanha: 5.116.800

Total de doses aplicadas registradas no sistema até 03/06/22: 1.912.279

Total da população de grupos específicos*: 3.405.928

Total de doses aplicadas nos grupos específicos*: 1.691.840

Cobertura vacinal dos grupos específicos*: 49,7%

* crianças, trabalhadores na saúde, gestantes, puérperas, indígenas, idosos e professores

Grupo prioritário: doses aplicadas (cobertura em %)

Crianças (maiores de 6 meses e menores de 5 anos): 215.587 (34,3)

Idosos: 1.185.712 (55,3)

Trabalhadores de Saúde: 196.873 (54,5)

Gestantes: 22.729 (23,2)

Puérperas: 3.579 (22,2)

Professores: 59.175(41,9)

Povos Indígenas: 10.591 (42,8)

Comorbidades: 147.100

Adolescentes em medidas socioeducativas (de 12 a 21 anos): 594

Caminhoneiros: 9.099

Forças Armadas (membros ativos): 5.422

Forças de Segurança e Salvamento: 6.446

Funcionário do Sistema de Privação de Liberdade: 2.807

Trabalhadores de Transporte: 5.548

Trabalhadores Portuários: 760

Pessoas com deficiência Permanente: 7.105

População Privada de Liberdade: 17.483

Outros grupos sem comorbidades: 15.669

240 mil crianças e profissionais de saúde vacinados contra o sarampo

Em paralelo à campanha da gripe (influenza) foi realizada uma estratégia de vacinação contra o sarampo para crianças e trabalhadores da saúde. Ao todo, a população alvo era de em torno de 982 mil pessoas, das quais 241 mil foram vacinadas durante a campanha.

Entre as crianças, foram cerca de 203 mil doses aplicadas, o que representa uma cobertura próxima de 33% do total do público elegível (maiores de 6 meses e menores de 5 anos).

Campanha de Vacinação contra o Sarampo no RS em 2022

População alvo: 982.141

Total de doses aplicadas: 241.443

Total de doses aplicadas em crianças: 203.700 (32,8% de cobertura)

Total de doses aplicadas em outras idades: 2.830

Total de doses aplicadas em trabalhadores da saúde: 34.913.

