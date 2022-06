Rio Grande do Sul Ingressos para o Festiqueijo 2022, em Carlos Barbosa, já estão disponíveis on-line

De 1º a 31 de julho, os visitantes da Festiqueijo poderão desfrutar de farta gastronomia, vinhos, espumantes e uma agenda repleta de shows. Foto: Festiqueijo/Divulgação Foto: Festiqueijo/Divulgação

A expectativa pela venda de ingressos da 31ª edição do Festiqueijo chegou ao fim. Nesta semana, foi liberado o site https://festiqueijo.eleventickets.com para a venda on-line das entradas. De 1º a 31 de julho, sempre de sextas a domingos, no Salão Paroquial da Igreja Matriz de Carlos Barbosa, os visitantes poderão desfrutar de farta gastronomia, vinhos, espumantes e uma agenda repleta de shows. A aquisição de ingressos também estará disponível no guichê nos dias do evento.

Conforme o dia e a faixa etária os valores variam de R$ 80,00 a R$ 380,00. Às sextas e sábados, crianças de 8 a 12 anos pagarão R$ 80,00, e a partir de 13 anos o valor será R$ 195,00; aos domingos, crianças de 8 a 12 anos pagarão R$ 80,00, e a partir de 13 anos será cobrado R$ R$ 175,00. Para crianças menores de 8 anos a entrada será gratuita. Grupos a partir de 14 pagantes, inclusos em lista no DAER ou órgão similar, ganham um ingresso cortesia e também valor diferenciado com pagamento antecipado.

O Festival volta com força total, trazendo inúmeras novidades, entre elas a Área Vip, uma espécie de mezanino onde será possível sentar e saborear a culinária típica do evento, além de assistir à programação. O valor para a Área Vip será de R$ 380,00 por pessoa para qualquer dia de evento.

Cláudio Chies, presidente do Festiqueijo 2022, destaca que o anúncio do início da venda de ingressos era aguardado com muita expectativa pela comunidade de Carlos Barbosa, assim como pelos turistas das mais diferentes regiões do Rio Grande do Sul e até mesmo de outros estados. “Faltando um mês para a abertura do festival gastronômico mais gostoso da Serra Gaúcha, está aberta oficialmente a venda de ingressos. Estamos trabalhando intensamente para oferecer o melhor aos visitantes, após dois anos de pausa, em função da pandemia do coronavírus”, comemora.

O 31º Festiqueijo reunirá queijarias, vinícolas e demais negócios que oferecerão aos visitantes a degustação de dezenas de variedades de produtos, entre eles queijos, vinhos, espumantes e sucos de uva, além de pratos típicos da culinária regional. Já estão confirmadas 10 queijarias e nove vinícolas para participar desta edição.

O horário de visitação às sextas-feiras será das 14h às 23h; aos sábados a entrada será a partir das 11h e encerramento às 23h, e aos domingos o horário será das 10h às 17h.

