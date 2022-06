Rio Grande do Sul Visita ao maior porto da Europa encerra viagem de comitiva gaúcha ao continente

Por Redação O Sul | 3 de junho de 2022

Missão teve como foco projetos no segmento de energias alternativas. (Foto: Guilherme Hamm/Secom)

Uma visita ao famoso porto holandês de Roterdã, o maior da Europa, marcou nesta sexta-feira (3) o encerramento da missão gaúcha ao continente. Secretários estaduais e técnicos de governo conheceram um grande plano elaborado para produzir formas renováveis de energia no local, por meio do vento, sol e do chamado “hidrogênio-verde”, consideradas as principais alternativas para uma economia menos poluente.

O porto recebe 130 mil navios por ano e tem planos para se tornar o mais importante polo de utilização do hidrogênio-verde no continente. A estratégia inclui a produção e importação desse novo componente energético, para uso por indústrias atuantes no local e em outros países.

Em reunião com representantes do porto e empresas ligadas à transição energética na Europa, o chefe da Casa Civil gaúcha Artur Lemos, mostrou o plano que está sendo devolvido pelo Estado e que tem por objetivo intensificar o uso de energias limpas. Isso abrange a criação de parques eólicos e o desenvolvimento de um modelo para planejar o início da produção de hidrogênio-verde no Estado.

“Temos a convicção de que o porto de Roterdã poderá ser uma das rotas utilizadas para a produção do hidrogênio verde, que pretendemos levar a termo junto dos parceiros privados do nosso porto do Rio Grande”, salientou Lemos.

Ainda segundo ele, o porto localizado no Sul do Estado tem condições bastante favoráveis, ao contar com logística e infraestrutura adequadas. O Rio Grande do Sul inclusive já firmou parcerias com as empresas White Martins e Enerfín para realização de estudos sobre a viabilidade de projetos que envolvendo hidrogênio-verde.

“A energia é a palavra chave para garantir o desenvolvimento econômico do Rio Grande do Sul na próxima década. Alguns países do mundo já enfrentam dificuldade de entregar energia para sua indústria e consequentemente passam a enfrentar processos de migração de plantas industriais”, acrescentou o secretário-adjunto de Desenvolvimento Econômico, Joel Maraschin.

Viagem

A ida ao porto foi a última de uma série de agendas na Europa. A missão começou na última segunda-feira (30), com visita tradicional Feira de Hannover, na Alemanha. Depois, a comitiva seguiu para a Holanda, onde foi possível conhecer projetos inovadores na produção de energia eólica, uma das principais matrizes energéticas do país.

A missão é organizada pelo governo em parceria com a Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul (Fiergs). Também integraram a comitiva a secretária de Meio Ambiente e Infraestrutura, Marjorie Kauffmann, o procurador-geral do Estado, Eduardo Cunha da Costa, e o diretor-presidente da Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam), Renato das Chagas e Silva.

(Marcello Campos)

