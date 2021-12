Porto Alegre Vacinação contra o coronavírus neste sábado ocorre na Orla do Guaíba, em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 17 de dezembro de 2021

Compartilhe esta notícia:











Haverá aplicação da 1ª, 2ª e 3ª, além da dose de reforço da Janssen. Foto: Maria Ana Krack/PMPA Haverá aplicação de primeira, segunda e terceira dose, além da dose de reforço da Janssen. (Foto: Maria Ana Krack/PMPA) Foto: Maria Ana Krack/PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) mantém a vacinação contra o coronavírus neste sábado (18), no trecho 1 da Orla do Guaíba, ao lado da Usina do Gasômetro. A ação irá ocorrer das 11h às 16h. Haverá aplicação de primeira, segunda e terceira dose no local, além da dose de reforço da Janssen.

A primeira dose será oferecida para todas as pessoas com 12 anos ou mais. Para receber a vacina, basta apresentar documento de identidade com CPF. A segunda dose estará disponível para vacinados com Oxford/AstraZeneca e Pfizer/BioNTech até 23 de outubro (oito semanas) e Coronavac/Butantan para vacinados até 20 de novembro (28 dias). Além do documento de identidade, é necessário levar a carteira de vacinação com o registro da primeira dose.

A dose de reforço da Pfizer estará disponível para pessoas com 18 anos ou mais vacinados com a segunda dose até 18 de julho (cinco meses) e imunossuprimidos com a segunda dose até 20 de novembro (28 dias). Já a dose de reforço da Janssen estará disponível para pessoas vacinadas com o imunizante até sete de julho.

Para receber a terceira dose, é preciso apresentar documento de identidade com CPF e carteira de vacinação. Imunossuprimidos devem apresentar também comprovante da condição de saúde, por meio de atestado médico, nota de alta hospitalar ou receita de medicação.

Antes de iniciar a vacinação, às 10h30, será realizado no local evento especial de agradecimento aos parceiros que auxiliaram na campanha de vacinação contra a covid-19 durante o ano em Porto Alegre.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre