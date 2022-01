A Suprema Corte dos Estados Unidos ouviu os argumentos contrários à tentativa do presidente Joe Biden de obrigar milhões de trabalhadores do País a se vacinarem contra a covid. Em setembro do ano passado, após meses de pedidos para que as pessoas fossem receber as vacinas, Biden as tornou obrigatórias para as empresas que empregam pelo menos 100 trabalhadores, profissionais da saúde ou qualquer entidade que receba vergas do governo federal.