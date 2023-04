Porto Alegre Vacinas contra a Influenza e Covid-19 podem ser aplicadas juntas em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 12 de abril de 2023

Não é necessário intervalo entre as aplicações. (Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil)

Com o início da vacinação contra a Influenza (gripe) em Porto Alegre e a continuidade da imunização contra a Covid-19, a SMS (Secretaria Municipal de Saúde) reforça a orientação de que as vacinas podem ser aplicadas juntas, em adultos e adolescentes acima dos 12 anos de idade. Não é necessário intervalo entre as aplicações.

No caso da gripe, atualmente, podem ser vacinados os idosos com 60 anos ou mais. A meta é atingir 90% de cada grupo até o fim da campanha, previsto para 31 de maio. Em Porto Alegre, esses grupos prioritários somam 717.025 pessoas.

Com relação às doses do imunizante contra a Covid-19, à medida em que a SMS receber maior quantitativo de doses, haverá ampliação para outros grupos prioritários. Todas as unidades de saúde municipais terão oferta de doses.

As vacinas influenza trivalentes utilizadas no Brasil neste ano são produzidas pelo Instituto Butantan e protegem contra complicações causadas por três cepas de vírus: Influenza A (H1N1), Influenza A (H3N2) e Influenza B. Elas podem ser aplicadas junto de outras vacinas do calendário oficial do Programa Nacional de Imunizações ou de medicamentos.

2023-04-12