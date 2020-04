Mundo A Itália manda seus cidadãos deixarem o Brasil o mais rápido possível por causa do avanço do coronavírus

Por Redação O Sul | 11 de abril de 2020

Comunicado foi divulgado neste sábado pela Embaixada da Itália no Brasil. (Foto: Reprodução)

A Embaixada da Itália voltou a fazer um apelo para que todos os seus concidadãos que estejam no Brasil por motivos de breve duração retornem para o país europeu “o quanto antes”.

Segundo a representação diplomática, ainda há voos disponíveis pela Lufthansa (São Paulo) e pela Air France (São Paulo e Rio de Janeiro) que permitem chegar à Itália por meio de conexões em Frankfurt (Alemanha) e Paris (França), respectivamente.

A posição da Itália é semelhante à adotada pela embaixada da Alemanha no Brasil, que divulgou um comunicado para recomendar que os cidadãos alemães que ainda estão em território brasileiro voltem para casa.

A Alitalia e a Latam, que operam rotas diretas para Roma e Milão, suspenderam os voos devido à pandemia de coronavírus. O aviso é válido apenas para cidadãos italianos residentes na Itália, mas que estejam no Brasil temporariamente, como por motivos de trabalho ou turismo.

O site do Ministério das Relações Exteriores do país europeu disponibilizou uma página de perguntas e respostas para esclarecer eventuais dúvidas sobre as condições para a volta à Itália.

As pessoas que retornarem devem comunicar imediatamente o órgão de saúde competente e serão submetidas acompanhamento sanitário. Além disso, terão de cumprir um período de isolamento obrigatório de 14 dias na própria casa.

Vacinas

Os testes pré-clínicos de candidatas a vacina contra o novo coronavírus (Sars-CoV-2) na Itália apresentaram resultados positivos.

Luigi Aurisicchio, CEO da empresa romana Takis Biotech, que conduz os estudos com cinco vacinas, disse que houve uma “forte produção de anticorpos” com uma única dose.

“Os primeiros resultados nos modelos pré-clínicos demonstraram a forte imunogenicidade das candidatas a vacina”, declarou Aurisicchio, acrescentando que duas delas parecem mais promissoras. Os resultados definitivos são esperados para meados de maio, e os testes em humanos podem começar a partir de setembro.

Todas as cinco vacinas se baseiam em uma tecnologia chamada eletroporação, que consiste em um impulso elétrico no músculo para aumentar a permeabilidade das membranas celulares. Elas foram obtidas a partir de materiais genéticos correspondentes a diferentes partes da proteína “spike”, que o vírus utiliza para agredir as células e se multiplicar.

De acordo com a Defesa Civil, a Itália contabiliza 147.577 casos do novo coronavírus e 18.849 óbitos, mas os números vêm desacelerando há algumas semanas em função das medidas de isolamento.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Mundo