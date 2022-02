Dupla Grenal Vagner Mancini não é mais técnico do Grêmio

Vagner Mancini encerra sua segunda passagem pelo Grêmio Foto: Lucas Uebel / Grêmio FBPA Foto: Lucas Uebel / Grêmio FBPA

Grêmio comunica que Vagner Mancini não é mais técnico do tricolor. O anúncio foi feito no início da tarde desta segunda-feira (14). Enfrentando pressão e vaias da torcida, o treinador sucumbiu. Adiciona-se a isso as más atuações do time no Campeonato Gaúcho. No domingo (13), a equipe empatou com o Juventude pelo placar de 1×1, na Arena. O gol que rendeu um ponto aos gremistas saiu nos minutos finais da partida.

“Eu imaginei que nós iríamos melhorar e ter o apoio da torcida, coisa que não aconteceu”, comentou Dênis, vice-presidente de futebol do clube, em entrevista à Rádio Grenal.

A decisão foi tomada por Dênis em reunião com a diretoria de futebol do tricolor, sem a presença do presidente Romildo Bolzan Jr., que foi comunicado posteriormente. “Eu tenho a convicção dos meus dirigentes. Se eu errei, vocês me julguem”, disse o vice.

A segunda passagem de Vagner Mancini pelo tricolor começou em outubro de 2021 com a missão de salvar o time do terceiro rebaixamento, o que não ocorreu. Sob o comando treinador, a equipe teve 55,55% de aproveitamento, com nove vitórias, três empates e seis derrotas em 18 jogos.

Em nota oficial, o Grêmio anunciou também o desligamento da comissão técnica do treinador, formada pelo auxiliar técnico Regis Angelis, pelo analista de desempenho Claudio Andrade e pelo auxiliar de preparação física Lucas Itaberaba.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

